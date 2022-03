Österlicher Sauerteigkuchen in Taubenform

Ostertauben aus Sizilien Foto: Hersteller

In vier Wochen ist Ostern, und so wie der Panettone zu Weihnachten wird auch "Colomba pasquale" – ein Sauerteigkuchen in Taubenform – hierzulande immer beliebter.

Besonders hübsche Colombe lassen sich derzeit bei Casa Caria erstehen: Die Dosen wurden von Dolce & Gabbana gestaltet. Erhältlich sind die Colombe mit Schokostückchen im Teig oder – in der mittelgroßen Box – mit Arancini und sizilianischen Mandeln. (Petra Eder, RONDO, 18.3.2022)