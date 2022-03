AfD Foto: imago images/Emmanuele Contini

Bautzen – Im sächsischen Bautzen hat ein unbekannter Täter einen AfD-Bundestagsabgeordneten niedergeschlagen. Der 57-jährige Politiker sei bei dem Vorfall leicht verletzt worden, teilte die Polizei am Montag mit. Nähere Angaben zur Identität des Abgeordneten machten die Beamten nicht. Der Politiker hatte den Angaben zufolge am Montagnachmittag in der Bautzener Innenstadt einen AfD-Infostand aufgebaut. Kurz darauf warfen zwei Männer eine Fahne an dem Stand um.

Als der Politiker sie zur Rede stellen wollte, schlug ihn einer der Männer unvermittelt. Der 57-Jährige stürzte, stand wieder auf und wollte den Mann erneut zur Rede stellen. Daraufhin schlug ihn der Tatverdächtige nach Polizeiangaben erneut nieder. Er wurde mit leichten Verletzungen zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus gebracht.

Eine Fahndung nach dem Tatverdächtigen und dessen Begleiter blieb ergebnislos. Die Ermittlungen übernahm das Polizeiliche Terrorismus- und Extremismusabwehrzentrum des Landeskriminalamtes. (APA, AFP, 14.3.2022)