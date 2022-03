Foto: Twitter

Während der Hautnachrichtensendung des halbstaatlichen Senders "Kanal 1" lief am Montagabend eine Frau ins Bild. Sie hielt ein Plakat in die Höhe, mit dem sie ein Ende des Kriegs forderte. Dazu rief sie auf Russisch: "Stoppt den Krieg! Glaubt nicht die Propaganda! Sie belügen euch hier!" Kanal 1, der als einer der wesentlichen Propaganda-Stützen des Kreml gilt, ist der meistgesehene Sender des Landes. Wie alle anderen Medien in Russland , nennt er den russischen Einmarsch in die Ukraine eine "Spezialmilitärmission" – ihn als "Krieg" zu bezeichnen ist rechtlich untersagt.

Auf Twitter war die Protestierende bald als Marina Owsyannikowa identifiziert, die selbst bei dem TV-Sender gearbeitet haben soll.

Vor ihrer Aktion hatte Owsyannikowa ein Video aufgenommen, in dem sie berichtet, dass sie lange genug geschwiegen habe und sie sich schäme, selbst an der Verbreitung von "Kreml-Propaganda" in ihrem Job beteiligt gewesen zu sein. Ihr Vater sei Ukrainer und sie könnte nicht mehr länger ruhig sein. Dieser Krieg müsse enden und die Russen dagegen auf die Straße gehen. "Nun hat sich die Welt von uns abgewandt. Zehn Generationen unserer Nachfahren können die Schande dieses Bruderkriegs nicht beseitigen", sagt Owsyannikowa. Sie rief außerdem zu Großprotesten auf. "Sie können nicht alle von uns ins Gefängnis werfen".

Nach ihrer Aktion wurde die Frau – und offenbar Mutter zweier Kinder – von der Polizei festgenommen. Anwalt Pawel Chikow schrieb auf Twitter, dass ihr ein Bruch von Artikel 20.3.3 vorgeworfen werde. Sie habe militärische Zensur verletzt und die russische Armee diskreditiert. Verstöße gegen den neuen Artikel 20.3.3, der nach Kriegsbeginn eingeführt wurde, können mit drei bis 15 Jahren Haft geahndet werden.

Der TV-Sender "Kanal 1" hat eine interne Untersuchung angekündigt, wie die staatliche Nachrichtenagentur Tass schreibt.

Offenbar berichten russische Medien über den Protest mit einem verpixelten Screenshot der Aktion – denn auf dem Plakat ist ja das verbotene Wort "Krieg" zu lesen.

In Russland herrscht im Zusammenhang mit dem Krieg strenge Zensur. Unabhängige Medien und Meinungen erreichen die Bevölkerung fast gar nicht mehr. Mehr als 15.000 Menschen wurden laut Schätzungen von Beobachtungsstellen bereits verhaftet, weil sie gegen den Einmarsch in die Ukraine protestiert hatten. (red, 14.3.2022)