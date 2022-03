Videostill von Rammstein. Foto: Rammstein

Rammstein – Zeit

"Zeit, bitte bleib steh’n, bleib steh’n / Zeit, das soll immer so weitergeh’n / Zeit, es ist so schön, so schön / Ein jeder kennt den perfekten Moment."

Jeder starke Gefühlsausdruck öffnet der Parodie Tür und Tor. Deshalb konnte man die vor Pathos triefende Power- und Friedensballade Zeit der deutschen Provokationskünstler Rammstein auch jederzeit mit Die Zeit, einem Gedicht von Gerhard Polt, behübschen: "Zeit plus Zeit ist mehr Zeit / Brot plus Zeit ist Brotzeit / Zeit mal Zeit ist Mahlzeit." Das Lied ist Vorbote eines gleichnamigen Albums. Das Video ist provokant. Alles ist ein wenig cringy.

Ralph Siegel – Nie wieder Krieg

Der deutsche Schlagertitan Ralph Siegel hat über Nacht ebenfalls ein notwendigerweise nicht zu überkomplexes, auf jeden Fall herzensgutes Lied für den Frieden herausgehauen: Nie wieder Krieg! Bereits 1982 gewann er während des Kalten Krieges mit Sängerin Nicole und Ein bißchen Frieden den Song- Contest, an dem er insgesamt 25-mal teilnahm. Nach erfolgreichen Arbeiten mit Udo Jürgens (Der Teufel hat den Schnaps gemacht, Griechischer Wein ...), Rex Gildo (Fiesta Mexicana) oder Dschinghis Khan mit Dschinghis Khan produziert er heute aktuell das Musical Zeppelin in Neuschwanstein.

Nino de Angelo – Die Zeit heilt keine Wunden

"Die Zeit heilt keine Wunden / Was geschehen ist, ist geschehen/ Aus Wunden werden Narben / Du wirst sie immer sehen." Der deutsche Schlagersänger Nino de Angelo (Jenseits von Eden) ist dem Tod schon einige Male von der Schippe gesprungen. Nun ist er offenbar endgültig totkrank. Der neue Song Die Zeit heilt keine Wunden pendelt irgendwo in der Mitte zwischen Rammstein und Ralph Siegel, kommt aber in seiner pathetisch-rockigen Abrechnung mit der Welt am wahrhaftigsten daher: "Und alles, was ich fühle / Ist das Gegenteil von Glück / Ich will nur mein Leben zurück."

(schach, 15.3.2022)