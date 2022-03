Die Streikenden fordern eine bessere Bezahlung. Unterstützt werden sie von der Gewerkschaft Verdi. Foto: Imago

Frankfurt/München/Hamburg – Flugreisende müssen sich auch am Dienstag an mehreren deutschen Flughäfen auf Ausfälle und Verspätungen infolge von Warnstreiks einstellen. Die Gewerkschaft Verdi weitet die Arbeitsniederlegungen des Luftsicherheitspersonals aus. Betroffen von Warnstreiks sind am Dienstag die beiden größten deutschen Flughäfen Frankfurt und München – aber auch Hamburg, Stuttgart sowie Karlsruhe/Baden-Baden. Davon sind auch Zahlreiche Verbindungen nach Wien betroffen.

Dritte Verhandlungsrunden ohne Ergebnis

In der Früh waren bereits die Ankünfte aus Stuttgart, Hamburg und Frankfurt abgesagt, geht aus der Internetauskunft des Flughafens Wien hervor. Die Warnstreiks sind Teil des Tarifkonflikts zwischen Verdi und dem Bundesverband der Luftsicherheitsunternehmen. Die Gewerkschaft verhandelt mit dem Arbeitgeberverband über einen neuen Tarifvertrag für bundesweit 25.000 Sicherheitskräfte, drei Verhandlungsrunden waren bisher ohne Ergebnis geblieben. Beide Seiten wollen sich am Mittwoch und Donnerstag zu weiteren Verhandlungen treffen.

Schon am Montag konnten nach Branchenangaben zehntausende Reisende nicht fliegen, weil Passagier-, Personal- und Frachtkontrollen bestreikt wurden. Betroffen waren Berlin, Düsseldorf, Köln/Bonn, Hannover, Hamburg, Leipzig/Halle und Bremen. In der Folge kam es auch an anderen Flughäfen zu Ausfällen.

Deutliche Beeinträchtigungen

Der Frankfurter Flughafenbetreiber Fraport hat allen Passagieren, die an Deutschland größtem Airport einsteigen wollten, geraten, nicht zum Flughafen zu kommen. Lediglich Transitreisende sollen abgefertigt werden. In Hamburg fallen die Warnstreiks noch mitten in die Frühjahrsferien. Die Flughafengesellschaft der Hansestadt empfahl wie andere Airportbetreiber den Reisenden, sich vor der Anreise zum Flughafen über den Status ihres Fluges zu informieren.

Auch der Stuttgarter Flughafen stellt sich nach Aussage einer Sprecherin auf deutliche Beeinträchtigungen ein. So könne es zu Planänderungen kommen, auch könnten Flüge verschoben werden. Der Flughafen Karlsruhe/Baden-Baden will sich nach Aussage des Managements bemühen, wenigstens den Notbetrieb aufrechtzuerhalten. Es sei jedoch mit Verzögerungen zu rechnen. (APA, 15.3.2022)