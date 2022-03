Dass sich seit zwei Jahren fast alles um die Covid-Impfung dreht, ist kaum verwunderlich. Allerdings wurde in diesem Zeitraum auf andere relevante Impfungen vergessen – so sind die Durchimpfungsraten bei allen Impfungen deutlich zurückgegangen, berichtete der Österreichische Verband der Impfstoffhersteller (ÖVIH) zu Beginn der Woche.

Wann sind Sie das letzte Mal Ihren Impfpass durchgegangen? Foto: imago/Jochen Tack

Das betrifft die Influenza-Impfung ebenso wie Masern und FSME. Bei den wichtigen Basisimpfungen gegen Diphtherie, Tetanus, Poliomyelitis und Keuchhusten sind die Impfraten ebenfalls deutlich gesunken. Gründe dafür könnten das Wegfallen oder Verschieben der Schulimpfungen in der Pandemiezeit ebenso wie seltenere Arztbesuche sein. "Niemand..." war ebenfalls nachlässig, was das Impfen betrifft, und berichtet:

Eine Möglichkeit ist außerdem, sich den Antikörper-Titer von bereits zurückliegenden Impfungen bestimmen zu lassen, bevor man zur Auffrischungsimpfung geht, wie auch "Porcupine" berichtet:

Wie ist das bei Ihnen?

Waren Sie in den vergangenen zwei Jahren nachlässig, was Impfungen abseits von Corona betrifft? Welche Auffrischungsimpfungen stehen an? Wie sieht das bei Ihren Kindern aus, und sind die Schulimpfungen bereits wieder angelaufen? Berichten Sie im Forum! (mawa, 17.3.2022)