Er ist der bekannteste Künstler Chinas – zumindest im Westen. Während Ai Weiwei in China offiziell totgeschwiegen wird, gilt er im Westen als unermüdlicher Kämpfer für Aufklärung und Meinungsfreiheit. Mindestens genau so spektakulär wie seine Kunstwerke sind Ai Weiweis aktivistische Arbeiten. Beide sind nicht immer leicht voneinander zu trennen, wie jetzt auch eine Ausstellung in der Albertina Modern zeigt. "In Search of Humanity" ist die bisher umfassendste Retrospektive des Kunststars. Standard-Kulturchef Stephan Hilpold hat Ai Weiwei inmitten der Wiener Ausstellung zu einem Gespräch über politische Wirklichkeiten und deren Auswirkungen auf Kunst und Künstler:innen getroffen.