Bereits 2018 strich die Strabag Oleg Deripaska die Dividende, der Grund damals waren US-Sanktionen. Foto: Imago

Wien – Von EU-Seite gibt es zwar keine Sanktionen gegen den russischen Milliardär Oleg Deripaska, der heimische Baukonzern Strabag geht nun dennoch auf Distanz. Der Syndikatsvertrag mit Deripaskas russischer Rasperia Trading wurde gekündigt und die Dividende vorerst gestrichen.

Was heißt das? Die Familien-Privatstiftung rund um Ex-Strabag-Chef Hans Peter Haselsteiner hat ihren Vertrag mit Rasperia sowie mit der Uniqa- und der Raiffeisen-Gruppe gekündigt, nachdem alle Bemühungen, den russischen Anteil an sich zu ziehen, gescheitert seien, gab die Strabag bekannt. Der seit dem Jahr 2007 zugrunde liegende Syndikatsvertrag sah – neben der Nominierung von Aufsichtsratsmitgliedern – auch die Koordination von Abstimmungsergebnissen auf der Hauptversammlung vor.

Was das Russland-Geschäft von Strabag betreffe – das inzwischen mit 0,3 Prozent der Konzernleistung eine untergeordnete Bedeutung habe –, habe der Vorstand den Entschluss gefasst, die Aktivitäten abzuwickeln.

Dividende gestrichen

Begründet wird der Schritt mit den neuen, von Kanada und Großbritannien erlassenen Sanktionen. "Beide Länder sind für uns wichtige Märkte, in denen wir große Projekte betreiben. Diese Sanktionen sehen vor, dass kein Gewinn an eine sanktionierte Person weitergegeben werden darf, der in einem der Länder erzielt wird", sagt eine Strabag-Sprecherin zum STANDARD. Im Sinne der Sorgfaltspflicht behalte man die Dividenden ein.

Das gab es bereits im Jahr 2018. Damals wurde Deripaska von US-Seite sanktioniert, und die Strabag behielt die Dividenden vorübergehend ein. Im Jahr 2020 gab es dann allerdings die Nachzahlung in Höhe von rund 54 Millionen Euro. Im aktuellen Fall läuft es ebenso. Die Strabag behält die Dividenden vorerst ein, wie es genau weitergeht, muss laut der Sprecherin erst evaluiert werden.

Neue Struktur

Die Kernaktionärsstruktur verändert sich durch den Schritt grundlegend. Bis dato hatte die Strabag drei Kernaktionäre: Haselsteiners Privatstifung (mit einem zuletzt gemeldeten Konzernanteil von 28,3 Prozent), die russische MKAO Rasperia Trading Limited von Deripaska (27,8 Prozent) sowie die Versicherung Uniqa und den Finanzkonzern Raiffeisen mit gemeinsam 29,5 Prozent. Nur 14,4 Prozent sind im Streubesitz.

"Der Vorstand begrüßt den Schritt unserer Kernaktionärin, der Haselsteiner Familien-Privatstiftung, durch die Kündigung des Syndikatsvertrags klare Verhältnisse zu schaffen. Vonseiten des Managements sind wir bereit, alle rechtlich möglichen Maßnahmen zu ergreifen, um Schaden vom Unternehmen abzuwenden", erklärte Strabag-Vorstandschef Thomas Birtel in einer Aussendung. (and, APA, 15.3.2022)