Foto: Screenshot Twitter

Во время выпуска новостей на российском телеканале Первый канал 14 марта редактор Марина Овсянникова вбежала в студию звукозаписи с антивоенным плакатом. На плакате было написано "NO WAR, остановите войну, не верьте пропаганде, здесь вам врут, Russians against war". Она была арестована сразу после акции. По словам властей, она нарушила новую политику "дезинформации" о вторжении в Украину, и ей грозит обвинение в административном правонарушении.

В предварительно записанном видеообращении, опубликованном в социальных сетях после телевизионной акции, Овсянникова заявила: "То, что, сейчас происходит на Украине это преступление, и Россия – страна агрессор и ответственность за эту агрессию лежит на совести только одного человека и этот человек – Владимир Путин. Мой отец украинец, моя мать русская и они никогда не были врагами. Это ожерелье на моей шее, как символ того, что Россия должна остановить братоубийственную войну и наши братские народы еще смогут примириться. К сожалению, в последние годы я работала на Первом канале, занимаясь кремлевской пропагандой и мне сейчас очень стыдно за это. Стыдно за то, что позволяла говорить ложь с экрана телевизора, стыдно за то, что позволяла зомбировать русских людей. Мы промолчали в 2014 году, когда все это только начиналось, мы не вышли на митинги, когда Кремль отравил Навального. Мы просто безмолвно наблюдали за этим античеловеческим режимом, и сейчас от нас отвернулся весь мир. Еще 10 поколений наших потомков не отмоются от позора этой братоубийственной войны. Мы русские люди, думающие и умные, только в наших силах остановить это безумие. Выходите на митинги, ничего не бойтесь, они не могут пересажать нас всех!"

Транскрипция Twitter: "То, что, сейчас происходит на Украине это преступление, и Россия – страна агрессор и ответственность за эту агрессию лежит на совести только одного человека и этот человек – Владимир Путин. Мой отец украинец, моя мать русская и они никогда не были врагами. Это ожерелье на моей шее, как символ того, что Россия должна остановить братоубийственную войну и наши братские народы еще смогут примириться. К сожалению, в последние годы я работала на Первом канале, занимаясь кремлевской пропагандой и мне сейчас очень стыдно за это. Стыдно за то, что позволяла говорить ложь с экрана телевизора, стыдно за то, что позволяла зомбировать русских людей. Мы промолчали в 2014 году, когда все это только начиналось, мы не вышли на митинги, когда Кремль отравил Навального. Мы просто безмолвно наблюдали за этим античеловеческим режимом, и сейчас от нас отвернулся весь мир. Еще 10 поколений наших потомков не отмоются от позора этой братоубийственной войны. Мы русские люди, думающие и умные, только в наших силах остановить это безумие. Выходите на митинги, ничего не бойтесь, они не могут пересажать нас всех!"