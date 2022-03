Parallel dazu gingen auch die Abonnentenzahlen von virtuellen Radtrainingsrevieren wie Zwift oder Roubaix durch die Decke: Auch wenn man bei Zwift durch die Avatare anderer, zeitgleich in die Pedale tretender AthletInnen einfach durchfahren kann, ist das Gedränge hier oft atemberaubend.

Natürlich liegt das auch daran, dass in "Watopia" und den anderen Zwift-Welten Menschen aus allen Zeitzonen gleichzeitig unterwegs sind.

Aber nicht nur: Dieses Bild hier wurde um halb sechs Uhr morgens (Wiener Zeit) gemacht. In dem Pulk, mit dem ich da mitflog, waren gut 40 Fahrerinnen und Fahrer unterwegs. Auch wenn einer oder zwei in China strampelten, waren die meisten doch in der gleichen Zeitzone wie ich unterwegs.