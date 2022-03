Je fünf PCR- und Antigentests werden an alle in Österreich ausgegeben. Dazu kommen Tests für symptomatische Personen und in Risikosettings

Rauch will an Gratistests festhalten – aber sie werden limitiert. Foto: Heribert CORN

Zwei Wochen noch, dann wird das Corona-Testsystem so, wie wir es kennen, hinfällig sein. Denn dann endet die Finanzierung der Gratistests durch den Bund in der jetzigen Form. Gesundheitsminister Johannes Rauch (Grüne) kündigte nun an, wie es weitergeht: Ab 1. April werden je fünf PCR- und Antigentests an alle in Österreich ausgegeben. Dazu kommen Tests für symptomatische Personen und in Risikosettings.

Außerdem wird es Änderungen in den Quarantäneregeln geben: Man muss nicht mehr völlig zu Hause bleiben, wenn man infiziert ist. Stattdessen darf man mit Maske arbeiten oder einkaufen, nicht aber in die Gastronomie oder zu Veranstaltungen.

Bisher rankten sich um den Themenkomplex vor allem Rätsel, was nicht zuletzt an recht gemischten Signalen aus der Bundesregierung lag. So meinte Rauch selbst noch kürzlich, ein komplettes Ende mit Ende März sei "ganz schwierig", er wolle "sehr darum kämpfen", dass es weiter Gratistests gebe – "für alle, die es brauchen". Finanzminister Magnus Brunner (ÖVP) betonte zuletzt die massiven Kosten der Tests und meinte, diese sollten "nicht mehr für alle zu jeder Zeit" verfügbar sein.

Rauch argumentierte diesen Schritt damit, dass das Testen zwar ein wichtiges Werkzeug sei, man aber auf der anderen Seite bereits drei Milliarden Euro dafür ausgegeben habe. Die Frage, ob man Tests, die man bereits daheim hat, weiter abgeben kann, beantwortete Rauch nicht. Er betonte auch, den Ländern stehe es frei, zu den Tests Geld zuzuschießen.

Experten uneins

Michael Wagner, Mikrobiologe an der Uni Wien und in der Vergangenheit auch in Beratungsgespräche mit der Regierung involviert, sprach sich nun deutlich gegen ein Ende der Gratistests aus. Er schreibt auf Twitter: "Die Abschaffung der Gratis-Gurgel-PCR-Tests in Wien mitten in der Omikron-BA.2-Welle wäre medizinisch falsch, sozial ungerecht, psychologisch unklug, naiv und nicht vorausschauend." Der Gesundheitsökonom Thomas Czypionka sprach sich allerdings im Gespräch mit orf.at für Änderungen aus: Die massenhaften Tests hätten Lockdowns nicht verhindern können, genauso wenig sei ein "Raustesten" aus der Pandemie möglich gewesen, sagte er.

"Verkehrsbeschränkungen" statt Quarantäne

Und auch die Quarantäneregeln werden laut Rauch geändert: Statt völliger Absonderung darf man ab April auch als ungeimpfte Person mit Maske arbeiten und einkaufen gehen, nicht aber ins Restaurant oder auf Konzerte. Dies bezeichne man nun als "Verkehrsbeschränkungen", ein völliges Abschaffen von Absonderungsregeln brauche aber mehr Vorlaufzeit, sagte Rauch, dafür müsse unter anderem das Epidemiegesetz geändert werden. Rauch betont: Das seien nur erste Schritte, man wolle nicht alle Regeln "in Bausch und Bogen" über Bord werfen, die Pandemie sei noch nicht vorbei.

Aus den Ländern gab es dazu vorab unterschiedliche Standpunkte. Oberösterreichs Landeshauptmann Thomas Stelzer (ÖVP) ließ am Montag damit aufhorchen, dass er laut über ein völliges Aus der Quarantäneregeln nachdachte. In Vorarlberg spricht man sich ebenfalls eher für eine eine Lockerung der Regeln aus.

Im traditionell eher vorsichtigen Wien sieht man ein Quarantäneende schon mit April als zu früh an. Dort heißt es aus dem Büro des Gesundheitsstadtrats: "Denken wir nur an die hohe zusätzliche Spitalsbelastung derzeit im Normalbettenbereich, obwohl der Mythos die Runde macht, Omikron wäre ach so mild. Perspektivisch mag das wohl ein gangbarer Weg sein, wenn wir uns in einer endemischen Phase befinden." In der Steiermark gibt man sich zurückhaltend: "Derzeit laufen Besprechungen zwischen Bundeskanzleramt, Gesundheitsministerium und den Ländern dazu. Diese sind abzuwarten", heißt es da auf Anfrage.

Aus Niederösterreich heißt es von Gesundheitslandesrätin Ulrike Königsberger-Ludwig (SPÖ): "Für mich steht fest, dass Tests kostenfrei zur Verfügung stehen müssen, solange es für manche Bereiche Eintrittstests braucht." Es brauche zumindest eine gewisse Anzahl an Gratistests, sagt sie und nennt als Beispiel je fünf PCR- und Antigentests pro Monat. Was die Quarantäne angeht, so heißt es aus Niederösterreich: "Positiv getestete Menschen sollten weiter abgesondert werden." Königsberger-Ludwig betont: Zwischen 70 und 80 Prozent der Abgesonderten seien am fünften Tag der Quarantäne noch positiv.

Für den burgenländischen Landeshauptmann Hans Peter Doskozil (SPÖ) ist eine völlige Abschaffung der Quarantäne "keine Option". Allerdings: Auch das Burgenland will nun seine Quarantänezeit verkürzen, von bisher sieben auf fünf Tage, sofern man symptomfrei ist und sich freitestet. Das Testangebot sollte für Geimpfte weiter kostenlos bleiben, heißt es.

Keine neuen Maßnahmen

Die allermeisten Corona-Maßnahmen sind bekanntlich kürzlich gefallen, dass sie nun – ob dieser doch weitrechenden Änderungen – wieder eingeführt werden, schloss der Gesundheitsminister aus. Bis sie wirken würden, sei der Höhepunkt der aktuellen Welle überschritten, argumentierte er.

Was das Impfen angeht, so werde man sich da "mehr einfallen lassen müssen", wie man die Österreicher und Österreicherinnen zur Impfung motivieren wolle. Sowohl Impfpflicht als auch Impflotterie wurden zwischenzeitlich angekündigt, aber mittlerweile verworfen. (Gabriele Scherndl, 15.3.2022)