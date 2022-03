Um 11.30 Uhr will Rauch am Dienstag einen Ausblick geben. Foto: Heribert CORN

Zwei Wochen noch, dann wird das Corona-Testsystem so, wie wir es kennen, hinfällig sein. Denn dann endet die Finanzierung der Gratistests durch den Bund in der jetzigen Form. Und: Damit einher gehen wohl auch gröbere Veränderungen beim Kontaktpersonenmanagement, also bei den Quarantäneregeln. Am Dienstag um 11.30 Uhr wird Gesundheitsminister Johannes Rauch (Grüne) dazu erstmals offizielle Infos geben.

Bisher rankten sich um den Themenkomplex vor allem Rätsel, was nicht zuletzt an recht gemischten Signalen aus der Bundesregierung lag. So meinte Rauch selbst noch kürzlich, ein komplettes Ende mit Ende März sei "ganz schwierig", er wolle "sehr darum kämpfen", dass es weiter Gratistests gebe – "für alle, die es brauchen". Finanzminister Magnus Brunner (ÖVP) betonte zuletzt die massiven Kosten der Tests und meinte, diese sollten "nicht mehr für alle zu jeder Zeit" verfügbar sein.

Experten uneins

Michael Wagner, Mikrobiologe an der Uni Wien und in der Vergangenheit auch in Beratungsgespräche mit der Regierung involviert, sprach sich nun deutlich gegen ein Ende der Gratistests aus. Er schreibt auf Twitter: "Die Abschaffung der Gratis-Gurgel-PCR-Tests in Wien mitten in der Omikron-BA.2-Welle wäre medizinisch falsch, sozial ungerecht, psychologisch unklug, naiv und nicht vorausschauend." Der Gesundheitsökonom Thomas Czypionka sprach sich allerdings im Gespräch mit orf.at für Änderungen aus: Die massenhaften Tests hätten Lockdowns nicht verhindern können, genauso wenig sei ein "Raustesten" aus der Pandemie möglich gewesen, sagte er.

Dass die Tests völlig abgeschafft werden, ist unwahrscheinlich: Zumindest in Risikosettings soll es sie weiter geben – das empfahl zumindest die Gecko-Kommission schon vor Wochen. Denkbar ist auch, dass das Angebot schlicht reduziert wird, man also nicht mehr – so wie momentan in Wien – acht Tests pro Woche bekommt.

Eng damit verknüpft ist die Frage der künftigen Quarantäneregeln – immerhin würden mit einem Abschaffen der Gratistests viele Fälle gar nicht gefunden werden, während andere dann mehr oder minder zufällig in Quarantäne müssten, wenn deren Infektion eben entdeckt wird. Abgesehen davon sorgen die vielen Quarantänefälle für zahlreiche Personalengpässe, auch in Spitälern.

Was die Länder dazu sagen

Dazu gibt es ebenfalls gemischte Signale – zumindest aus den Bundesländern. Oberösterreichs Landeshauptmann Thomas Stelzer (ÖVP) ließ am Montag damit aufhorchen, dass er laut über ein völliges Aus der Quarantäneregeln nachdachte. In Vorarlberg spricht man sich ebenfalls eher für eine eine Lockerung der Regeln aus.

Im traditionell eher vorsichtigen Wien sieht man ein Quarantäneende schon mit April als zu früh an. Dort heißt es aus dem Büro des Gesundheitsstadtrats: "Denken wir nur an die hohe zusätzliche Spitalsbelastung derzeit im Normalbettenbereich, obwohl der Mythos die Runde macht, Omikron wäre ach so mild. Perspektivisch mag das wohl ein gangbarer Weg sein, wenn wir uns in einer endemischen Phase befinden." In der Steiermark gibt man sich zurückhaltend: "Derzeit laufen Besprechungen zwischen Bundeskanzleramt, Gesundheitsministerium und den Ländern dazu. Diese sind abzuwarten", heißt es da auf Anfrage.

Aus Niederösterreich heißt es von Gesundheitslandesrätin Ulrike Königsberger-Ludwig (SPÖ): "Für mich steht fest, dass Tests kostenfrei zur Verfügung stehen müssen, solange es für manche Bereiche Eintrittstests braucht." Es brauche zumindest eine gewisse Anzahl an Gratistests, sagt sie und nennt als Beispiel je fünf PCR- und Antigentests pro Monat. Was die Quarantäne angeht, so heißt es aus Niederösterreich: "Positiv getestete Menschen sollten weiter abgesondert werden." Königsberger-Ludwig betont: Zwischen 70 und 80 Prozent der Abgesonderten seien am fünften Tag der Quarantäne noch positiv.

Für den burgenländischen Landeshauptmann Hans Peter Doskozil (SPÖ) ist eine völlige Abschaffung der Quarantäne "keine Option". Allerdings: Auch das Burgenland will nun seine Quarantänezeit verkürzen, von bisher sieben auf fünf Tage, sofern man symptomfrei ist und sich freitestet. Das Testangebot sollte für Geimpfte weiter kostenlos bleiben, heißt es. (Gabriele Scherndl, 15.3.2022)