Der US-Sänger hatte seinen größten Erfolg 1973 mit "Why can't we live together"

Timmy Thomas in den 1970er-Jahren. Foto: imago

Soulsänger Timmy Thomas ist im Alter von 77 Jahren in seiner Heimat Florida gestorben. Seinen größten Hit landete er 1973 mit dem Song Why Can't We Live Together, einer eindringlichen Ballade gegen den Vietnamkrieg. Die Single wurde damals mehr als zwei Millionen Mal verkauft und später auch von Künstlerinnen wie Sade (auf dem Album Diamond Life), Steve Winwood, Santana oder MC Hammer interpretiert. Thomas begann seine Karriere ursprünglich bei Donald Byrd und Cannonball Adderley. Sein größter Hit verwendete, für den Soul selten, frühzeitig eine Drum-Machine. Zuletzt arbeitete Timmy Thomas als Produzent und war unter anderem auch bei der britischen Sängerin Joss Stone auf dem Album The Soul Sessions ein wichtiger Gast.

(schach, 15.3.2022)