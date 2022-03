Die Kathedrale Notre-Dame in Paris wird seit dem Brand 2019 wieder stabilisiert und renoviert. Foto: Philippe Lopez / AFP

Fast drei Jahre ist es her, dass Teile der berühmtesten Kirche Frankreichs bei einem Großbrand zerstört wurden. Seitdem fehlt Notre-Dame de Paris der Spitzturm, der früher hinter den beiden Haupttürmen aufragte und auch als "Flèche", also Pfeil, bezeichnet wurde. Erbaut wurde der Spitzturm, der wie der Dachstuhl aus Holz bestand, erst im 19. Jahrhundert unter dem Architekten Eugène Viollet-le-Duc.

Der Spitz- oder Vierungsturm, der bis April 2019 das Dach von Notre-Dame überragte, wurde im 19. Jahrhundert angebaut. Gleichzeitig stieß man unter dem Boden auf Überreste eines kirchlichen Raumtrenners, der mehr als 100 Jahre zuvor zerstört wurde. Foto: Joel Saget / AFP / APA

Schon bei dessen Renovierung ging es nicht nur hoch hinaus, sondern auch unter den Kirchenboden. Unterhalb des Querschiffs wurden ein paar ältere Bestandteile des gotischen Gebäudes gefunden, die im Louvre-Museum ausgestellt sind. Dazu gehören Teile des sogenannten Lettners, einer hohen Abtrennung. Sie teilte Räume, die für die Laien der Gemeinde gedacht waren, von jenen ab, zu denen hauptsächlich Geistliche Zutritt hatten. Gebaut wurde der steinerne Lettner im 13. Jahrhundert, 1726 allerdings im Zuge von Umbauarbeiten zerstört.

Anthropomorpher Sarg

Nun wurden neue Teile dieses Lettners, der mit Skulpturen bestückt war, entdeckt. Ein archäologisches Team führt seit Anfang Februar im Rahmen des Wiederaufbaus der Kathedrale Ausgrabungen durch und stieß unter dem heutigen Bodenbelag auf eine Art Grube, in der mehrfarbige Skulpturen gefunden wurden. Sie liefern neue Erkenntnisse darüber, wie der mittelalterliche Lettner von Notre-Dame aussah und bemalt war.

So ähnlich sieht es derzeit im Inneren der Kathedrale aus. Foto: Ian Langsdon / POOL / AFP

Hinzu kamen weitere Funde von "bemerkenswerter wissenschaftlicher Qualität", wie das französische Kulturministerium am Montag schrieb. Dort, wo sich Haupt- und Querschiff des Bauwerks kreuzen, stieß man auf bisher unbekannte Gräber. Der bisher interessanteste Gräberfund dürfte ein vollständig erhaltener Sarkophag sein, der aus Blei besteht und wahrscheinlich aus dem 14. Jahrhundert stammt. Seine Form ist anthropomorph, also einem Menschen nachempfunden, und im Sarkophag wurde wohl ein hoher Würdenträger bestattet.

Der Wiederaufbau der beschädigten Teile der Kathedrale soll bis 2024 geschehen. Foto: Bertrand Guay / AFP / APA

Rekonstruktion bis 2024

Um wen es sich dabei handelt und wie es in den Särgen aussieht, könnte mit weiterführenden Untersuchungen und Scans festgestellt werden. Noch bis zum 25. März will die öffentliche Forschungseinrichtung die archäologischen Grabungen fortsetzen. Der Wiederaufbau ist nach dem Ende der Stabilisierungsarbeiten im Herbst 2021 bereits im Gange. Allein für die Herstellung des Dachstuhls wurden 2.000 Eichen gefällt. Zu den Olympischen Sommerspielen in Paris 2024 soll Notre-Dame wieder in altem Glanz erstrahlen und eröffnet werden. (sic, 15.3.2022)