Popstars wie Camila Cabello streamen auf Tiktok Live-Konzerte, für die man sich in der App anmelden kann

Die Sängerin Camila Cabello wird ihr neues Album "Familia" auf Tiktok präsentieren.

Foto: EPA/Peter Foley

Die Präsentation neuer Alben muss nicht unbedingt in dunklen Clubs stattfinden – es können auch virtuelle Plattformen genutzt werden, und zunehmend wird hier auch Tiktok von den Popstars ins Visier genommen. So verkündete die Sängerin Camila Cabello Anfang dieser Woche, dass ihr neues Album "Familia" seine Premiere am 7. April auf der chinesischen Plattform feiern wird.

Bei dem Konzert soll unter anderem XR-Technologie zum Einsatz kommen, um das Event visuell ansprechender zu gestalten. Die Teilnahme ist kostenlos. Am darauffolgenden Tag soll das neue Album der 25-jährigen Sängerin erscheinen, nach der Premiere soll es drei weitere Ausstrahlungen des Konzerts geben.

So registriert man sich für Tiktok-Konzerte

Die Registrierung für das Konzert läuft über diesen Link – öffnet man ihn auf dem Desktop-PC, so muss man anschließend einen QR-Code mit dem Smartphone scannen oder sich den Link per SMS auf das Handy schicken lassen. Anschließend kann man sich auf dem Smartphone registrieren und das Event im Kalender eintragen lassen, sofern man bereit ist, der chinesischen App Zugriff darauf zu gestatten.

Ähnlich wird auch bei anderen Live-Events und -Konzerten vorgegangen, wie das Unternehmen unter diesem Link beschreibt. Nach der Registrierung erhält man Benachrichtigungen zu den anstehenden Events, der Link zur Veranstaltung kann mit Freundinnen und Freunden geteilt werden. Und natürlich können Events auch der Community-Moderation gemeldet werden, wenn sie gegen die Richtlinien verstoßen.

Virtuelle Konzerte in der Pandemie

Freilich ist Cabello nicht die erste Künstlerin, die das Konzept der virtuellen Konzerte für sich entdeckt. So wurde die LA Pride im Juni 2021 mit einem Tiktok-Konzert der Künstlerin Charli XCX eröffnet. Gerade in den ersten Monaten der Pandemie wurden außerdem virtuelle Kanäle von Künstlerinnen und Künstlern genutzt, um den Fans den Lockdown zu versüßen – als Plattformen kamen hier meist Youtube und Twitch zum Einsatz. Die Foo Fighters gaben wiederum Mitte Februar ein VR-Konzert in Metas Horizon Venues. (red, 15.3.2022)