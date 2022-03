Die diesjährige Ausgabe in Turin ist dem Weltfrieden gewidmet

Das Kalush Ochestra aus der Ukraine. Foto: songcontest.de

Die für die Organisation des Eurovision Song Contest (ESC) zuständige Europäische Rundfunkunion EBU bestätigte die Teilnahme der ukrainischen Band Kalush Orchestra beim diesjährigen Wettbewerb in Turin. Die ESC-Ausgabe in der norditalienischen Stadt soll dem Weltfrieden gewidmet werden, teilten die Organisatoren laut der römischen Tageszeitung "Il Messaggero" (Dienstagsausgabe) mit.

"Die ukrainische Delegation hat alle Termine einhalten können. Sie ist dabei, ein Back Up-Video für ihre Performance zu drehen, für den Fall, dass die Delegation oder Teile von ihr nicht in Turin anwesend sein können", sagte die für den ESC zuständige Managerin von RAI, Simona Martorelli.

Der ESC ist schon jetzt stark vom Ukraine-Krieg geprägt. So rückte Kalush Orchestra für die ursprüngliche Kandidatin Alina Pash nach. Hintergrund waren offene Fragen zu einer Reise der Sängerin auf die von Russland annektierte Halbinsel Krim im Jahr 2015. Russland wurde nach der Invasion in die Ukraine durch den ESC-Veranstalter vom diesjährigen Song Contest ausgeschlossen.

Für Österreich treten 2022 in Turin LUM!X und Pia Maria mit "Halo" an. Die beiden Halbfinals sind für den 10. und 12. Mai programmiert, das Große Finale wird am 14. Mai über die Bühne gehen. Als Moderatoren fungieren neben dem italienischen TV-Presenter Alessandro Cattelan die beiden Popstars Mika und Laura Pausini. (APA, 15.3.2022)