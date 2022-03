Wird neuer Leiter der Presseabteilung des Landes Oberösterreich: Christian Haubner. Foto: Röbl

Linz – Der Chefredakteur vom "OÖ Volksblatt", Christian Haubner, wird neuer Leiter der Presseabteilung des Landes. Er folgt dem langjährigen Leiter Gerhard Hasenöhrl nach, der Ende 2021 in Pension gegangen ist. Der 47-Jährige habe sich im Objektivierungsverfahrens gegen drei Mitbewerber durchgesetzt, informierte Landeshauptmann Thomas Stelzer (ÖVP) am Dienstag in einer Presseaussendung.

Haubner führt seit 2013 das "OÖ-Volksblatt", zudem ist er Vorstandsmitglied des OÖ. Presseclubs, der Oö. Journalistenakademie und Mitglied des Vereins der Chefredakteurinnen und Chefredakteure Österreichs. Er soll laut Aussendung "ehestmöglichst" seinen neuen Job antreten. Somit wird auch im "OÖ Volksblatt" der Chefredaktionsposten frei. (APA, 15.3.2022)