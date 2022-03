Was für Kinder zu den aufregendsten Veränderungen in ihrem jungen Leben zählt und oft mit Freude, Stolz, aber auch Unsicherheit verbunden ist, ist auch für Eltern ein wichtiges Ereignis: der Eintritt ins Schulleben und die damit verbundene Einschreibung. Aufgrund der Omikron-Welle fand diese heuer im Jänner vorwiegend online statt, um direkte Kontakte zu vermeiden. Der zweite Teil, die Feststellung der Schulreife sowie die Sprachstandsfeststellung, kann noch bis zum 1. April erfolgen.

Wie hat Ihr Kind die Schuleinschreibung erlebt? Foto: APA/HANS PUNZ

Vor allem für Eltern bedeutet die Schuleinschreibung, schon Monate oder bei manchen Jahre davor, sich zu überlegen, welche Ansprüche sie an die künftige Schule haben. Entscheidend sind meist der Wohnort und die Nähe zur Schule, aber auch der Ruf, der dieser vorauseilt, Erfahrungen von Bekannten oder der Familie und klarerweise Angebote wie Hort oder Ganztagsbetreuung. Im Normalfall – auf dem Land üblich – liegt die zuständige Pflichtschule in dem Bezirk, in dem der Hauptwohnsitz des Kindes ist. "Umsprengelungen" müssen genehmigt werden. Während es also vielerorts kaum Wahlmöglichkeiten zwischen mehreren Schulen gibt, sieht die Realität in größeren Städten anders aus.

Kein Wunschkonzert?

In Wien gibt es seit 2018 keine Schulsprengel mehr. So kann jedes Kind – bezirksunabhängig – an jeder Volksschule eingeschrieben werden oder zumindest der Wunsch dazu geäußert werden. Aber nicht immer wird dieser auch berücksichtigt und die Aussicht auf einen Schulplatz gewährt. Geschwisterregel, Wohnortnähe und Schulwegsicherheit sind bei der Zuteilung ausschlaggebend. Um an "begehrten" Schulen einen Platz zu bekommen, schrecken manche Eltern auch nicht vor unlauteren Mitteln zurück. Eine Analyse anonymisierter Meldedaten zeigt auf, dass kurz vor Schuleinschreibung manche Kinder wohnlich umgemeldet werden und somit einen Vorteil bei der Anmeldung haben könnten. Der Großteil erhält aber auch ohne strategisches Agieren der Eltern den erhofften Platz – oder man gibt sich schlicht und einfach mit dem zufrieden, wo man eine Zusage erhält.

Welche Erfahrungen konnten Sie bei der Schuleinschreibung Ihres Kindes machen?

Kommen Ihnen Schilderungen von strategischem Verhalten von Eltern bekannt vor? Wie sind Sie vorgegangen? Ist Ihr Kind in der gewünschten Schule gelandet? Und wie hat Ihr Kind die Schuleinschreibung erlebt? Tauschen Sie sich im Forum aus! (mawa 17.3.2022)