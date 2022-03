Mit Champions-League-Erfahrung zum Team: Junior Adamu. Foto: APA/AFP/JOENSSON

Wien – U21-Coach Werner Gregoritsch kann in der Fortsetzung der Fußball-WM-Qualifikation in Österreichs Team auf sein Stammpersonal setzen. Mit Patrick Wimmer, Alexander Prass und David Affengruber kehren für die Duelle am 25. März in Varazdin mit Kroatien und am 29. März (jeweils 18.00 Uhr, live ORF Sport +) in Ried mit Norwegen Stützen zurück, dazu stehen u.a. die nicht für das A-Team gegen Wales nominierten Junior Adamu und Yusuf Demir im am Dienstag präsentierten ÖFB-Aufgebot.

Ihr Debüt im im 23-köpfigen Kader geben die Rapidler Moritz Oswald, Martin Moormann und Bernhard Zimmermann sowie Can Keles von Austria Wien. Verzichten muss Gregoritsch allerdings auf den verletzten Kapitän Flavius Daniliuc wie auch David Nemeth, Nicolas Seiwald sowie Muharem Huskovic, Leonardo Ivkic und Lukas Wallner. Dieses Trio steht im U19-Kader für die Eliterunde der EM-Qualifikation in Spanien.

Sportlich dürfen sich die Österreicher nach im Herbst erlittenen 1:3-Niederlagen gegen Norwegen, Finnland und Kroatien keinen Ausrutscher mehr erlauben. "Wir dürfen kein Spiel mehr verlieren, es ist also unsere letzte Chance", wurde Gregoritsch in einer ÖFB-Aussendung zitiert, sieht freilich keinen Grund zur Sorge: "Viele meiner Spieler haben im vergangenen Jahr eine sehr positive Entwicklung genommen. Sie haben das Können und das Niveau, diese beiden Spiele erfolgreich zu bestreiten." (APA; 15.3.2022)

ÖFB-U21-Kader für die EM-Qualifikationsspiele in Kroatien (25.3.) und gegen Norwegen (29.3.):

Tor:



Lukas Gütlbauer (FAC)

Niklas Hedl (Rapid)

Tobias Lawal (LASK)

Abwehr:

David Affengruber (Sturm Graz)

Emanuel Aiwu (Rapid)

Jonas Auer (Rapid)

Christoph Klarer (Fortuna Düsseldorf)

Martin Moormann (Rapid)

Felix Seiwald (Ried)

Mittelfeld:

Matthias Braunöder (Austria Wien)

Muhammed Cham (Lustenau)

Vesel Demaku (Austria Wien)

Yusuf Demir (Rapid)

Can Keles (Austria)

Moritz Oswald (Rapid)

Alexander Prass (Sturm Graz)

Romano Schmid (Werder Bremen)

Matthäus Taferner (WAC)

Patrick Wimmer (Arminia Bielefeld)

Angriff:



Junior Adamu (Salzburg)

Luca Kronberger (Sturm Graz)

Marlon Mustapha (Admira)

Bernhard Zimmermann (Rapid)