Mit 1,5 Millionen Followern gehört Saaliimo tatsächlich zu den größten Tiktokern Deutschlands. Foto: Tiktok/Saaliimo

Deutschlands größter Tiktoker echauffierte sich in der Deutschen Bahn darüber, dass es keinen Sitzplatz für ihn gebe, obwohl er doch quasi prominent sei. In dem kurzen Video hat er zudem keine Maske auf – und das in Zeiten hoher Fallzahlen. Der junge Juso-Kreisvorsitzende und Mitgründer des SPD-Klimaforums, Tim Vollert, teilt ein Foto von dem Video auf Twitter, sammelt damit Likes, und sogar die Deutsche Bahn springt auf den Kommentarzug auf und teilt den Beitrag. In den Kommentaren ist dann zu lesen, dass das Foto offenbar schon etwas älter ist und Vollert das Foto immer wieder postet, um damit Likes und Follower zu generieren.

Likes sammeln

"Nicht mal die Maske vom größten Tiktoker Deutschlands hat einen vernünftigen Platz bekommen", schreibt die Deutsche Bahn auf Twitter, das geteilte Foto von Vollert verlinkend. Beide Beiträge stammen von Dienstag, dem 15. März 2022. Über 10.000 Likes und über 600 Retweets hatte der Beitrag nach nur zwei Stunden. Viel Aufmerksamkeit – sowohl für den Urheber des Tweets Vollert als auch für den Tiktoker Saaliimo, der mit 1,5 Millionen Followern und knapp 60 Millionen Videoaufrufen auf Tiktok tatsächlich eine große Reichweite genießt.

Durch den Text des Tiktokers und den süffisanten Kommentar des Tweets finden sich die meisten Reaktionen vor allem im Bereich Hohn und Spott. "Wer ist das? Warum benutzt er keine Großbuchstaben? Warum hat er nicht reserviert? Was ist mit seinem Mund passiert? Was ist mit der Maske los?"

Nur einem Nutzer fällt auf, dass das Foto nicht aktuell ist. "Wie oft willst du eigentlich noch diesen gleichen Screen verwenden, Tim?" Tatsächlich hatte Vollert dasselbe Foto bereits am 15. Jänner gepostet mit der Überschrift: "Deutsche soziale Ungerechtigkeit." Damals gab es weniger Aufmerksamkeit und vor allem keine Retweets von reichweitenstarken Twitter-Accounts.

Der Betroffene Tiktoker Saaliimo, der mit bürgerlichem Namen Salim Hintze heißt, hat bisher nicht auf die Aktion reagiert. Der Mann, der mit seinem Spruch "Aber Leute" sein junges Publikum erreicht, postet weiterhin in hoher Frequenz Videos, bei denen seine Zuseher etwas gewinnen können. Politisch interessiert scheint der mittlerweile 23-Jährige nicht zu sein. Weder zur in Deutschland geführten Impfdiskussion nimmt er Stellung, noch erwähnt er den Krieg in Europa auf seinen Kanälen. Somit eigentlich wenig Schnittmenge mit dem jungen SPD-Mitglied Vollert, das zuletzt sogar einem Konvoi beiwohnte, der Hilfsgüter in Flüchtlingslager in Polen transportiert hatte. (red, 16.3.2022)