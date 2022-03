Die armenische Außenminister Ararat Mirzoyan (links) und sein türkischer Amtskollege Mevlüt Çavuşoğlu (rechts) am vergangen Samstag in Antalya. Foto: APA/AFP/TURKISH FOREIGN MINISTRY

Armenien will diplomatische Beziehungen zur Türkei aufbauen und auch die Grenzen zum dem Nachbarland öffnen. Das berichtet am Dienstag die russische Nachrichtenagentur RIA unter Berufung auf den armenischen Außenminister Ararat Mirzoyan. Dieser war bereits am vergangenen Samstag mit seinem türkischen Amtskollegen Mevlüt Çavuşoğlu in Antalya zusammengetroffen. Das Gespräch sei "produktiv und konstruktiv" abgelaufen, hatte Çavuşoğlu danach berichtet.

Grenzen seit 1993 geschlossen

Die diplomatischen Kontakte zwischen den beiden Nachbarländern waren bis Dezember 2021 jahrelang vollkommen ausgesetzt. Die Grenze ist seit 1993 geschlossen. Im Jänner hatten Sondergesandte Ankaras und Jerewans Gespräche zur Wiederannäherung begonnen.

Das Verhältnis zwischen Armenien und der Türkei ist durch mehrere Konflikte belastet – unter anderem durch den Genozid an den Armeniern im Ersten Weltkrieg. Rund 1,5 Millionen Armenier wurden Historikern zufolge damals Opfer systematischer Tötungen im Osmanischen Reich. Als dessen Rechtsnachfolgerin gibt die Türkei zwar Massaker an 300.000 bis 500.000 Menschen zu, weist die Einstufung als Völkermord aber zurück. Die Türkei pflegt zudem enge Beziehungen zu Armeniens verfeindetem Nachbarland Aserbaidschan und unterstützte Baku im jüngsten Krieg um Berg-Karabach im Südkaukasus auch militärisch.

Doch auch mit Aserbaidschan will die armenische Regierung nun, eineinhalb Jahre nach dem erneuten Krieg um Berg-Karabach, ein Friedensabkommen schließen. Die Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa (OSZE) sei gebeten worden, entsprechende Verhandlungen zu organisieren, teilte das armenische Außenministerium am Montag in der Hauptstadt Jerewan mit. Man reagiere damit auf Vorschläge Aserbaidschans. (Reuters, APA, red, 15.3.2022)