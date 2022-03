Da die Spritpreise nicht in gleichem Maße sinken wie die Ölpreise, vermuten Kritiker in Österreich und Deutschland unlautere Geschäftemacherei bei Ölkonzernen

Vizekanzler Werner Kogler (Grüne) vermutet unlautere Preisgestaltung bei Ölkonzernen. Foto: APA/HANS PUNZ

Vizekanzler Werner Kogler (Grüne) hat am Dienstag via Twitter Kritik an Ölkonzernen geäußert. "Obwohl der Ölpreis den dritten Tag in Folge sinkt, bleiben die Preise an den Tankstellen gleich. Es drängt sich der Verdacht auf, dass sich ein paar Ölkonzerne auf Kosten der Leute eine goldene Nase verdienen", schrieb er und kündigte an, sich an die Bundeswettbewerbsbehörde wenden zu wollen. Diese solle eine Branchenuntersuchung durchführen. Welche Ölkonzerne er genau meint, schrieb Kogler nicht.

Die Preise der beiden für die Finanzmärkte wichtigen Ölsorten sanken am Dienstag, nach Höchstständen von bis zu 139,13 Dollar, die sie im Zuge des Ukraine-Kriegs vor gut einer Woche markiert hatten, zeitweise wieder unter 100 Dollar. Bei den Preisen für Benzin und Diesel kam dies aber nicht in gleichem Maße an. In Deutschland beispielsweise ist Superbenzin nach wie vor rund 45 Cent teurer und Diesel rund 64 Cent teurer als vor Beginn des Ukraine-Kriegs. "Wenn es da nicht mit rechten Dingen zugeht und Konzerne mit dem Krieg ein Geschäft machen, dann müssen wir einschreiten", twitterte Kogler weiter.

Auch Automobilklubs sehen Diskrepanz

In Deutschland wurde ebenfalls Kritik an Ölkonzernen laut. "Mein Eindruck ist, dass ein paar Ölmultis gerade den großen Reibach machen", schrieb der baden-württembergische Finanzminister Danyal Bayaz (Grüne) am Dienstag auf Twitter.

Der ÖAMTC sah die Erdölindustrie schon am Montag in der Pflicht zu erklären, warum die Preise für Benzin und Diesel so viel stärker gestiegen sind als der Rohölpreis. Auch beim ADAC sieht man diese Diskrepanz. "Trotz aller kriegsbedingten Sondereffekte und Erklärungen für die hohen Spritpreise – irgendwo zwischen Ölförderung und Tankstelle bleibt das zusätzliche Autofahrergeld hängen", sagt Kraftstoffmarktexperte Jürgen Albrecht. "Die Mineralölkonzerne verdienen im Raffineriegeschäft derzeit richtig gutes Geld." (jop, 15.3.2022)