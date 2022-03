2015 startete Wolodymyr Selenskyjs Comed "Diener des Volkes". 2019 war er nach mehr als 50 Folgen Präsident der Ukraine. Serienreif-Gastgeberin Doris Priesching fragt bei STANDARD-Kulturredakteur Stefan Weiss nach: War das der Plan? Wann fasste Selenskyj den Entschluss, die politische Spitze des Landes anzusteuern? Wie kommt der Westen in der Comedy weg? Was haben Plutarch, Che Guevara und Iwan der Schreckliche in der Serie zu suchen? Und was hat Selenskyj mit Frank Underwood aus "House of Cards" gemein? Die erste Folge von "Diener des Volkes" ist derzeit in der Arte-Mediathek abrufbar. Der ORF zeigt "Diener des Volkes" mit dem ukrainischem Präsidenten Selenskyj am Samstag, 19. März, ab ca. 23.35 Uhr in ORF 1. (red, 17.3.2022)



