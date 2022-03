Zahlreiche Menschen buchen Unterkünfte in der Ukraine, um Betroffenen so Geld zu spenden. Aber nicht alle Anbieter verfolgen gute Absichten

Über die Plattform konnten bereits 15 Millionen Dollar an Spenden gesammelt werden. Foto: AFP / Lionel Bonaventure

Seit Ausbruch des Krieges suchen Menschen auf aller Welt nach Möglichkeiten, Ukrainerinnen und Ukrainern zu helfen. Manche spenden dafür an Hilfsorganisationen – andere buchen eine Unterkunft bei Airbnb, obwohl sie gar nicht beabsichtigen, diese in Anspruch zu nehmen. In der Zwischenzeit sollen dadurch 15 Millionen Dollar lukriert worden sein. Allerdings verfolgen nicht alle Anbieter die guten Absichten der Aktion, berichtet "Protocol".

Demnach kamen rasch Zweifel auf, ob die Buchungen bei allen angebotenen Unterkünften wirklich vom Krieg betroffenen Personen zugutekommen. Dieses Problem scheint auch Airbnb erkannt zu haben. Das Unternehmen habe inzwischen "eine Handvoll" Anbieter-Accounts gesperrt, "die diese Aktion nicht in dem beabsichtigten Sinne unterstützt haben", sagt ein Unternehmenssprecher.

Kostenlose Unterkunft

"Wir haben Systeme eingerichtet, um die Integrität der Aktivitäten auf der Plattform zu gewährleisten, und wir überprüfen weiterhin aktiv die Buchungs- und Angebotsaktivitäten in der Ukraine", heißt es. Zahlungen an die gesperrten Konten seien in den obengenannten 15 Millionen Dollar nicht eingerechnet.

Airbnb hat zudem angekündigt, 100.000 geflüchtete Ukrainerinnen und Ukrainer vorübergehend kostenlos unterbringen zu wollen. Möglich machen das bisher etwa 30.000 Gastgeber, die ihre Unterkünfte gratis zur Verfügung stellen wollen. (red, 16.3.2022)