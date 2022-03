Der Wiener Stephansdom wurde zuletzt aus Solidarität mit der Ukraine in deren Landesfarben Blau und Gelb bestrahlt. Dass in der Nacht auf Mittwoch die Glocken geläutet haben, war hingegen ein Fehler in der Computersteuerung. Foto: APA / Hans Punz

Wien – So viele Anrufe gab es in der Kanzlei der Dompfarre zu St. Stephan in Wien schon lange nicht mehr. Bis nach Niederösterreich hat man angeblich die Glocken des Stephansdoms gehört, die mitten in der Nacht auf Mittwoch plötzlich geläutet haben. "Es war ein technisches Gebrechen, vermutlich ein Fehler in der Computersteuerung", hieß es auf Anfrage des STANDARD – menschlich behoben von Dompfarrer Toni Faber, der gut 20 Minuten brauchte, bis er in die Steuerung eingreifen und das Geläut gegen 2.30 Uhr abschalten konnte.

Es sei nicht die Pummerin im Nordturm gewesen, sondern das sogenannte Festgeläute mit insgesamt elf Glocken im Südturm des Doms. Sie erklingen in unterschiedlichen Kombinationen zu fast allen Gottesdiensten während des Jahres.

Schlimme Befürchtungen

Viele Wienerinnen und Wiener befürchteten, dass das Geläut einen aktuellen Anlass haben könnte, etwa dass der Papst verstorben oder der Krieg in der Ukraine vollends eskaliert sei. Zuletzt war der Dom aus Solidarität mit der von Russland angegriffenen Ukraine in deren Landesfarben Blau und Gelb bestrahlt worden.

Doch wie erwähnt holte nur ein technisches Gebrechen viele Menschen aus dem Schlaf. Der Kabarettist Michael Niavarani nahm es mit Humor: "Also entweder läuten in Wien gerade die Kirchenglocken, oder ich hab einen katholischen Tinnitus", ließ er in den sozialen Medien wissen. Der Fehler in der Steuerung des Geläuts wird nun gesucht und ausgebessert, ist man in der Domkanzlei zuversichtlich. (Michael Simoner, 16.3.2022)