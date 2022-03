Der Österreicher setzte sich in Courchevel vor den Schweizern Odermatt und Feuz durch. Norweger Kilde sichert sich den Sieg in der Disziplinenwertung

In dieser Galerie: 2 Bilder Zum Abschluss ein Sieg. Foto: AP/Trovati Eine Kugel als Lohn. Foto: REUTERS/HARTMANN

Mit Aleksander Aamodt Kilde hat Norwegen erstmals seit Kjetil Jansrud 2015 wieder einen Gewinner der Abfahrtswertung im alpinen Ski-Weltcup. Kilde rettete beim letzten Rennen in Courchevel als Vierter 13 Punkte von seinem Polster auf Beat Feuz. Der Olympiasieger aus der Schweiz belegte am Mittwoch den dritten Platz. Es gewann Vincent Kriechmayr, für den es der zweite Saisonsieg nach Wengen war. Der Oberösterreicher verhinderte auch den ersten Abfahrtssieg von Marco Odermatt.

Kriechmayr war um 0,34 Sekunden schneller als der Schweizer, der bereits als Weltcup-Gesamtsieger feststeht. Feuz hatte eine halbe Sekunde Rückstand auf den Österreicher, bei Kilde waren es 0,85. Alle übrigen Läufer dahinter lagen im WM-Ort von 2023 über eine Sekunde zurück.

Später Höhepunkt

Daniel Hemetsberger (+1,31) beendete seine Saison mit einem fünften Platz, Daniel Danklmaier (+1,76) kam auf Position neun. Matthias Mayer, Otmar Striedinger und Max Franz landeten auf den Rängen 12, 14 und 15. Bis zu Platz 15 gibt es beim Weltcupfinale noch Punkte.

Aus Kriechmayrs Sicht bekam eine durchwachsene Saison noch einen späten Höhepunkt. Bei den Olympischen Spielen in Peking lief es für den 30-Jährigen nicht nach Wunsch, er kehrte ohne Medaille zurück. Immerhin hat der Doppel-Weltmeister als einziger Österreicher bisher in dieser Saison zwei Rennen gewonnen. (APA, 16.3.2022)

Ergebnisse der Weltcup-Abfahrt der alpinen Ski-Männer am Mittwoch in Courchevel:

1. Vincent Kriechmayr (AUT) 1:50,43

2. Marco Odermatt (SUI) 1:50,77 +0,34

3. Beat Feuz (SUI) 1:50,97 +0,54

4. Aleksander Aamodt Kilde (NOR) 1:51,28 +0,85

5. Daniel Hemetsberger (AUT) 1:51,74 +1,31

6. Dominik Paris (ITA) 1:51,97 +1,54

7. James Crawford (CAN) 1:52,02 +1,59

8. Ryan Cochran-Siegle (USA) 1:52,06 +1,63

9. Daniel Danklmaier (AUT) 1:52,19 +1,76

10. Travis Ganong (USA) 1:52,23 +1,80

11. Matteo Marsaglia (ITA) 1:52,30 +1,87

12. Matthias Mayer (AUT) 1:52,53 +2,10

Dominik Schwaiger (GER) 1:52,53 +2,10

14. Otmar Striedinger (AUT) 1:52,65 +2,22

15. Max Franz (AUT) 1:52,73 +2,30

16. Romed Baumann (GER) 1:53,09 +2,66

17. Johan Clarey (FRA) 1:53,17 +2,74

18. Stefan Rogentin (SUI) 1:53,31 +2,88

19. Bostjan Kline (SLO) 1:53,39 +2,96

20. Bryce Bennett (USA) 1:53,74 +3,31

21. Christof Innerhofer (ITA) 1:53,77 +3,34

22. Cameron Alexander (CAN) 1:54,13 +3,70

23. Josef Ferstl (GER) 1:54,17 +3,74

24. Martin Cater (SLO) 1:54,38 +3,95

Ausgeschieden: Niels Hintermann (SUI)

Anm.: Weltcup-Punkte beim Finale nur für die Top 15.



Gesamtwertung (nach 34 Rennen):

1. Marco Odermatt (SUI) 1459

2. Aleksander Aamodt Kilde (NOR) 1100

3. Henrik Kristoffersen (NOR) 874

4. Matthias Mayer (AUT) 858

5. Beat Feuz (SUI) 794

6. Vincent Kriechmayr (AUT) 740

7. Dominik Paris (ITA) 662

8. Manuel Feller (AUT) 627

9. Lucas Braathen (NOR) 551

10. Alexis Pinturault (FRA) 513

11. Loic Meillard (SUI) 496

12. Niels Hintermann (SUI) 492

13. Atle Lie McGrath (NOR) 402

14. James Crawford (CAN) 351

15. Ryan Cochran-Siegle (USA) 349

Abfahrt Männer – Endstand nach 11 Rennen:

1. Aleksander Aamodt Kilde (NOR) 620

2. Beat Feuz (SUI) 607

3. Dominik Paris (ITA) 522

4. Marco Odermatt (SUI) 517

5. Matthias Mayer (AUT) 508

6. Vincent Kriechmayr (AUT) 465

7. Niels Hintermann (SUI) 432

8. Daniel Hemetsberger (AUT) 346

9. Johan Clarey (FRA) 301

10. Ryan Cochran-Siegle (USA) 230

11. Travis Ganong (USA) 211

12. Bryce Bennett (USA) 206

13. Otmar Striedinger (AUT) 202

14. Max Franz (AUT) 195

15. Daniel Danklmaier (AUT) 181

weiter:

46. Christian Walder (AUT) 14

53. Stefan Babinsky (AUT) 5

Mannschaft Männer (34):

1. Österreich 5137

2. Schweiz 5028

3. Norwegen 3674

4. Italien 2474

5. Frankreich 2031

6. Deutschland 1519

7. USA 1308

8. Kanada 1039

9. Slowenien 541

10. Kroatien 437

Nationencup (67):

1. Österreich 9732

2. Schweiz 9071

3. Italien 5991

4. Norwegen 5195

5. Frankreich 3635

6. USA 3328

7. Deutschland 2390

8. Kanada 1862

9. Slowenien 1566

10. Schweden 1321