"Batman: Arkham Knight" wird mit, aber nicht bei Google Stadia zur Verfügung gestellt. Foto: Rocksteady Studios

In einem ausführlichen Artikel über das Streamen von PC- und Konsolenspielen auf dem Smartphone hat DER STANDARD Anfang 2022 die verschiedenen Anbieter miteinander verglichen – und dabei kamen wir unter anderem zu der Erkenntnis, dass Google Stadia zwar technisch in der obersten Liga mitspielt, in puncto Spieleauswahl aber weit hinter Alternativen wie Microsofts Game Pass zurückliegt. Mit dieser Beobachtung sind wir nicht allein. Und so überrascht es nicht groß, dass Google nun einen Strategieschwenk im Gaming-Business bekanntgibt.

Game streamen mit Google-Technologie

Demnach wurde am Dienstag auf dem Google for Games Developer Summit verkündet, dass die Technologie hinter Google Stadia unter dem Namen "Immersive Stream for Games" als ein Google-Cloud-Service vermietet wird. Als Beispiel dafür wurde ein vom US-amerikanischen Telekommunikationsanbieter AT&T im vergangenen Jahr bereitgestelltes Angebot genannt, bei dem Fans das Spiel "Batman: Arkham Knight" streamen können, ein weiterer Titel soll in Kürze folgen.

Die Keynote des Google for Games Developer Summit. Google Developers

Das Beispiel AT&T zeigt, wohin die Reise gehen wird. Unternehmen werden Googles Infrastruktur nutzen können, um ein eigenes Game-Streaming-Angebot zu schaffen. Mit Stadias Consumer-Produkt gibt es dabei keine Überschneidung, außerdem findet sich kein Stadia-Branding im Angebot des B2B-Kunden. Man wird also künftig öfter Spiele verschiedener Anbieter streamen können, ohne zu wissen, dass eigentlich Googles Technologie dahintersteckt. Für interessierte Unternehmen hat Google ein entsprechendes Anmeldeformular ins Netz gestellt.

Während dies für Google am Ende des Tages ein interessantes Geschäftsmodell darstellen könnte, handelt es sich dabei definitiv um einen Plan B, wie unter anderem in einem Beitrag von Ars Technica erläutert wird. Ursprünglich hatte man die Endkonsumenten mit einem entsprechenden Angebot direkt ansprechen wollen – allerdings bleibt der kommerzielle Erfolg weit hinter den Erwartungen zurück, schon nach kurzer Zeit hat Google die hausinternen Entwicklerstudios wieder geschlossen. Laut einem Beitrag von "Business Insider" arbeiten nun nur noch rund 20 Prozent des Stadia-Teams am B2C-Produkt.

Stadia-Spiele ohne Account testen

Dennoch gibt es auch für die Stadia-Fans interessante Neuigkeiten. So setzt man nun verstärkt auf das "Try before buy"-Konzept, bei dem man Spiele für eine begrenzte Zeit ausprobieren kann, bevor man diese kauft. Ähnliche Angebote hatte es bei Stadia schon zuvor gegeben, in naher Zukunft soll es aber auch möglich sein, Spiele via Stadia zu teststreamen, ohne sich mit einem Account anzumelden.

Den Start macht man hier mit der Möglichkeit, das Spiel "Risk of Rain 2" für 60 Minuten kostenlos zu testen. Der Vorteil dabei ist – wie immer bei Cloud-Gaming –, dass das Spiel nicht installiert werden muss, sondern gleich gespielt werden kann, indem man es von Googles Servern streamt. Derzeit muss man sich noch mit einem (kostenlosen) Stadia-Account anmelden, um das Game zu testen. Das Spielen ohne Account soll in ein paar Wochen möglich sein. (stm, 16.3.2022)