FÜR: Das Notwendige zulassen

60.000 Neuinfektionen an einem Tag – na und? Mittlerweile sollte es sich herumgesprochen haben, dass Zahlen wie diese allein wenig aussagen. Die dominante Omikron-Variante ist zwar ansteckender als der Vorgänger Delta, sorgt aber für deutlich mildere Krankheitsverläufe und trifft auf eine umfassender immunisierte Bevölkerung.

Deshalb sind Inzidenzen, die im Herbst eine Katastrophe dargestellt hätten, heute verkraftbar. Die dritte Welle reichte selbst am Höhepunkt im November kaum über 16.000 Infektionen am Tag hinaus, dennoch waren die Intensivstationen übervoll mit schwer an Covid erkrankten Menschen. Heute liegt die Ansteckungsrate mehr als doppelt so hoch, doch die Zahl der Intensivpatienten macht mit aktuell 218 (Stand Mittwoch) nicht einmal ein Drittel der 700 zu den damaligen Spitzenzeiten aus.

Bremsen wäre da nicht nur überflüssig, sondern sogar kontraproduktiv. Damit die Bevölkerung eine breite Immunisierung aufbaue, müsse sich jeder – Impfung als Basisschutz vorausgesetzt – infizieren, sagen Kapazunder wie der deutsche Paradevirologe Christian Drosten, der die Omikron-Variante angesichts der geringeren Gefährlichkeit als Chance erkannt hat. Wer jetzt neue Restriktionen verhängt, schiebt das Notwendige lediglich unnötig nach hinten.

Das Gesundheitssystem hält

Gerechtfertigt wären Verschärfungen nur dann, wenn dem Gesundheitssystem wegen zu vieler Covid-Kranker die Überlastung drohte. Doch eine derart bedrohliche Situation wie im Herbst, als die Intensivstationen kaum noch zurande kamen, zeichnet sich in den Prognosen nicht ab.

Ja, es gibt Menschen, die Covid nach wie vor fürchten müssen: Für ältere und/oder gesundheitlich angeschlagene Bürgerinnen und Bürger ist auch Omikron gefährlich. Doch die Impfung bietet in der Regel guten Schutz vor schwerer Krankheit. Bei allen Verweisen auf die Corona-Toten gilt es, die Kirche im Dorf zu lassen: In den ersten Wochen des Jahres lag die Zahl der Sterbefälle in der für normale Zeiten erwarteten Bandbreite.



Jeder Todesfall ist einer zu viel, doch letztlich hat der neue Minister Johannes Rauch (Grüne) recht: Gesundheitspolitik kann sich nicht allein an der am meisten gefährdeten Gruppe ausrichten. Denn wann ließen sich Restriktionen sonst jemals beenden? Auch eine Grippewelle ist für vulnerable Personen gefährlich, wie tausende Verstorbene in starken Jahren beweisen. Trotzdem wird der Alltag aus diesem Anlass nicht heruntergefahren. Die Kollateralschäden sind stets mitzubedenken – vom wirtschaftlichen Niedergang bis zu den psychischen Problemen vereinsamter Menschen.

Außerdem: Was kann die Regierung jetzt noch groß tun? Ein Revival der Maskenpflicht allein wird nicht die große Wende einleiten. Und dass Lockdowns und ähnliche Einschränkungen immer weniger bringen, zeigen diverse Analysen.

Ohnehin ist Österreichs Spitzenplatz bei den Infektionen ein Stück weit mit dem landeseigenen Testfanatismus zu erklären, deshalb ruhig Blut: Der Frühlingsbeginn wird alles entspannen. (Gerald John, 17.3.2022)