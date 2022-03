Der BVB nützt das Nachholspiel, um den Rückstand auf den Tabellenführer zu verkürzen. Axel Witsel erzielte in der 87. Minute das Goldtor

Witsel gelang der späte Siegtreffer. Foto: REUTERS/Heiko Becker

Mainz – Borussia Dortmund hat den Rückstand auf Spitzenreiter FC Bayern München in der deutschen Fußball-Bundesliga auf vier Punkte verkürzt. Der Tabellenzweite gewann sein Nachholspiel beim FSV Mainz 05 am Mittwoch 1:0. Das Siegestor erzielte Axel Witsel in der 87. Minute. Die Mainzer, bei denen Karim Onisiwo und Kevin Stöger durchspielten, belegen den zehnten Rang und haben noch eine weitere Partie nachzuholen.

Im FSV-Team hatte es einen Corona-Ausbruch gegeben, daher waren die Spiele gegen Dortmund und den FC Augsburg verschoben worden. (APA, dpa, 16.3.2022)