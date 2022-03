Italiener verabschieden sich mit 0:3 aus der Königsklasse. Chelsea siegt nach Rückstand mit 2:1 in Lille. Die Viertelfinal-Auslosung ist am Freitag

In dieser Galerie: 3 Bilder Dusan Vlahović konnte das Aus nicht verhindern. Foto: IMAGO/Gribaudi/ImagePhoto Gerard Moreno brachte Villarreal per Elfmeter auf Aufstiegskurs. Foto: REUTERS/Massimo Pinca Marcos Alonso (Chelsea, links) gegen Tiago Djalo (Lille). Foto: REUTERS/Pascal Rossignol

Chelsea und Villarreal haben am Mittwoch das Viertelfinal-Feld der Fußball-Champions-League komplettiert. Der Titelverteidiger aus London fuhr nach dem 2:0 im Achtelfinal-Hinspiel einen 2:1-Auswärtserfolg gegen Lille ein, die Spanier setzten sich bei Juventus Turin überraschend klar mit 3:0 durch. Das Hinspiel hatte 1:1 geendet.

Außerdem stehen der FC Bayern (Marcel Sabitzer), Liverpool, Manchester City, Real Madrid (David Alaba), Benfica Lissabon (Valentino Lazaro) und Atletico Madrid unter den letzten acht. Die Auslosung von Viertel- und Semifinale erfolgt am Freitag in Nyon.

Chelsea verdaute Abramowitsch-Schock

Für Chelsea gab es nach den vielen Turbulenzen der vergangenen Tage wieder positive Nachrichten. Die "Blues" dürfen wegen der Sanktionen gegen Club-Besitzer Roman Abramowitsch keine Transfers tätigen, keine Tickets verkaufen und mussten sämtliche Fanshops schließen. Die britische Regierung hatte die strengen Maßnahmen gegen den Eigentümer wegen des russischen Angriffskriegs in der Ukraine verhängt. Nach Lille konnte Chelsea daher nur weniger Personal als sonst mitnehmen.

Dennoch wurde die Hürde Lille relativ problemlos genommen. In einer an Höhepunkten armen Partie sprang Jorginho der Ball im eigenen Strafraum an den Arm, den nach VAR-Intervention verhängten Elfmeter verwandelte Burak Yilmaz sicher (38.). Sekunden vor der Pause gelang Chelsea der Ausgleich – Christian Pulisic versenkte einen Idealpass von Jorginho im langen Eck (45.+3).

Nach dem Seitenwechsel hätte es noch einmal spannend werden können, wäre der Kopfball von Xeka im Tor und nicht an der Stange gelandet (63.). So aber stellte César Azpilicueta mit dem Knie nach Vorarbeit von Mason Mount auf 2:1 für Chelsea (71.), und das K.o.-Duell war entschieden. Red Bull Salzburgs Gruppengegner konnte danach nicht mehr zulegen.

Juventus verpasste Führung

In Turin stand die erste Hälfte klar im Zeichen der Gastgeber. Álvaro Morata (11.) und Dušan Vlahović (21., 36.) scheiterten allesamt an Villarreal-Goalie Geronimo Rulli, zudem hatte Vlahović in der 21. Minute mit einem Lattentreffer Pech. Nach dem Seitenwechsel kamen die Gäste auf und schlugen in der 78. Minute erstmals zu. Francis Coquelin wurde von Daniele Rugani im Sechzehner gelegt, der polnische Schiedsrichter Szymon Marciniak entschied nach dem Betrachten der Videobilder auf Strafstoß, und Gerard Moreno traf mit etwas Glück.

Als Juventus die letzten Kräfte mobilisierte, sorgte Villarreal für die Entscheidung – Pau Torres traf nach einem Corner (85.). Noch schlimmer wurde es für die Italiener, als Arnaut Danjuma nach Handspiel von Matthijs de Ligt per Strafstoß zum 3:0 für die Gäste einnetzte – die höchste Heimniederlage von Juventus in der Champions-League-Geschichte war perfekt.

Damit bestätigte Villarreal den Ruf als Italien-Spezialist. In den vergangenen 20 Jahren kam das "gelbe U-Boot" in acht K.o-Duellen mit Serie-A-Vereinen sieben Mal weiter. Das traditionell mit hohen Ambitionen ausgestattete Juventus hingegen verabschiedete sich zum dritten Mal in Folge gegen einen semiprominenten Verein im Achtelfinale der Champions League. Davor waren Olympique Lyon und der FC Porto zu stark gewesen.

Pogba meldet Einbruch

Schlechte Nachrichten gab es indes für Manchester Uniteds Paul Pogba: Während des Achtelfinalrückspiels gegen Atletico Madrid am Dienstag ist ins Haus des französischen Weltmeisters eingebrochen worden. Das offenbarte der 29 Jahre alte Mittelfeldspieler in den Sozialen Medien. "In der letzten Nacht ist der schlimmste Albtraum unserer Familie Wirklichkeit geworden. In unser Zuhause wurde eingebrochen. Wir wurden beraubt, während unsere Babys in ihren Betten geschlafen haben", schrieb Pogba, der beim 0:1 der Red Devils (Hinspiel 1:1) in der Schlussphase eingewechselt worden war.

Die Eindringlinge hätten sich weniger als fünf Minuten in seinem Anwesen aufgehalten, doch "sie haben uns etwas geraubt, das wertvoller war als alles, war wir im Haus hatten: das Gefühl von Sicherheit". Für einen Vater gebe es "kein schlimmeres Gefühl, als seine Kinder nicht beschützt zu haben", so Pogba. Auch seine Ehefrau war am Dienstag im Old Trafford und erlebte das Ausscheiden der Mannschaft mit. Pogba schrieb eine Belohnung aus für sachdienliche Hinweise, damit "niemand jemals fühlen muss, was ich gestern gefühlt habe." (APA, sid, red, 16.3.2022)

Ergebnisse der Fußball-Champions-League vom Mittwoch – Achtelfinal-Rückspiele:

Lille – Chelsea 1:2 (1:1)

Tore: Yilmaz (38./Hand-Elfmeter) bzw. Pulisic (45.+3), Azpilicueta (71.).

Hinspiel 0:2 – Chelsea mit Gesamtscore von 4:1 weiter

Juventus Turin – Villarreal 0:3 (0:0)

Tore: Moreno (78./Elfmeter), Pau Torres (85.), Danjuma (92./Elfmeter).

Hinspiel 1:1 – Villarreal mit Gesamtscore von 4:1 weiter

Die acht Viertelfinalisten sind: Benfica Lissabon, Atletico Madrid, Chelsea, Villarreal, Bayern München, Liverpool, Manchester City und Real Madrid.

Weitere Termine:

Auslosung Viertelfinale: 18. März 2022

Viertelfinale, Hinspiele: 5./6. April 2022, Rückspiele: 12./13. April 2022.

Halbfinale, Hinspiele: 26./27. April 2022, Rückspiele: 4./5. Mai 2022.

Finale: 28. Mai 2022 in St. Denis