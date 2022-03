[Livebericht] Kein Waffenstillstand in Mariupol, Privatautos durften dennoch Hafenstadt verlassen

[Reportage] Dem Ukraine-Krieg ist man in Lwiw sehr nah

[Pandemie] Welche Corona-Tests auch künftig jederzeit gratis bleiben

[Kommentar] Vergessene Schutzbefohlene

[Inflation] Fallender Ölpreis, teurer Sprit: Ist die Kritik an den Ölkonzernen berechtigt?

["Ohrclipsgehänge"] Putins Hochzeitsgeschenk an Kneissl: Saphir-Ohrringe im Wert von 50.000 Euro

[ORF] GIS für Streaming als Verfassungsfrage vor Höchstgericht

[Metaversum] Facebook bringt Sonnenbrille mit integrierter Kamera nach Österreich

[Weltchronik] Mindestens vier Tote bei Erdbeben in Fukushima

[Video] Russische Redakteurin freigelassen: "Sie lügen euch an"

[Mode] Was Macron mit seinem Hoodie signalisieren möchte

[Natur] Brüllaffen spielen, um Konflikte in der Gruppe zu entspannen

[So ein Mist] Studie: Naturbilder fördern Mülltrennung in Fußgängerzonen

[Wetter] In den meisten Landesteilen überwiegt der sonnige Wettercharakter, zähe hochnebelartige Wolkenfelder gibt es voraussichtlich im Südwesten und Süden. Wolkenfelder in höheren Schichten machen sich besonders in Vorarlberg und Tirol bemerkbar, in Kombination mit einer weiteren Saharastaubwolke können sie regional den Sonnenschein merklich trüben. Der Wind weht meist nur schwach bis mäßig, in Teilen Ober- und Niederösterreichs und in der Obersteiermark zeitweise aber recht lebhaft aus Ost bis Südost. Frühtemperaturen minus 4 bis plus 6 Grad. Tageshöchsttemperaturen 10 bis 18 Grad, die höchsten Werte gelten für den Westen.

[Zum Tag] Heute ist Saint Patrick's Day.