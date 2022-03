Wer bekommt das Geschirr, wer bleibt in der Wohnung, und was wird aus den Dingen, von denen sich beide nur schwer trennen können? Berichten Sie von Ihren Erfahrungen!

Gehen Beziehungen auseinander, löst sich meist nicht nur die Verbindung zwischen zwei Menschen auf, auch das persönliche Umfeld und das gemeinsame Zuhause sind davon betroffen. Vor allem wenn man bereits über Jahre zusammengewohnt und viel in die Wohnung oder das Haus investiert hat, kann die Trennung zusätzlich zur Belastung und Herausforderung werden.

Was gehört wem? Die Auflösung des gemeinsamen Haushalts kann nicht nur zu Konflikten mit der anderen Person führen – oft hängt man persönlich an gewissen Dingen, die man ungern aufgeben möchte. Foto: AntonioGuillem Getty Images/iStockphoto

Wenn es sich um ein gemeinsames Eigentum handelt, hat man sich vielleicht schon bei der Anschaffung überlegt, wie man im Falle einer Trennung vorgeht und wem was zusteht. Andernfalls kann dies schnell zum Streitpunkt werden. Aber nicht nur, wer die Wohnung oder das Haus behält, wer wen finanziell entschädigt, wer in der Mietwohnung bleibt oder ob man alles gemeinsam auflöst – auch beim Inventar muss geklärt werden, wer was bekommt.

Das kann von eher unbedeutenden Kleinigkeiten wie Vorhängen, Müslischüsseln oder Polstern bis hin zu wesentlich teureren Stücken wie einer Couch, einem Fernseher oder einer Waschmaschine reichen. Besonders schwierig wird es bei Gegenständen, die einen emotionalen Wert haben. Ob Fotoalben oder gerahmte Bilder, eine Kaffeemaschine, die man täglich benutzt hat, gemeinsam gekaufte Bücher oder Pflanzen, die man über die Jahre in Herz geschlossen hat – für Außenstehende oft im Wert nicht erkennbar, sind es genau diese Dinge, an denen man hängt und von denen man sich nur schweren Herzens trennen kann. Abgesehen davon verlässt man einen Ort, den man gern hat, oder bleibt dort zurück, mit all den Erinnerungen, die man als Paar gemeinsam hatte.

Wie war das bei Ihnen?

Wie sind Sie und Ihre Partnerin oder Ihr Partner diesbezüglich vorgegangen? Wurde der Haushalt ganz aufgelöst, oder ist jemand dort geblieben? Wie haben Sie die Aufteilung des Inventars geregelt? Und hat die Situation auch zu Konflikten geführt? Tauschen Sie sich im Forum aus! (mawa, 18.3.2022)