Manuel Feller bekommt einen neuen Cheftrainer. Foto: AFP/Coffrini

Courchevel – Der Österreichische Skiverband hat Marko Pfeifer zum neuen Rennsportleiter für die alpinen Ski-Männer befördert. Der 47-jährige Kärntner wird damit Nachfolger von Andreas Puelacher, der nach acht Jahren in dieser Funktion seinen Abschied bekanntgegeben hatte. Pfeifer war seit April 2013 Gruppentrainer der Slalom-Weltcup-Mannschaft. Davor hatte er seit 2001 in Schweden gearbeitet, davon drei Jahre lang als Cheftrainer des Männer-Teams.

"Es ist eine große Ehre, dass ich eine so verantwortungsvolle Position übernehmen darf", sagte Pfeifer in einer ÖSV-Aussendung: "Es ist ein besonderer Moment in einer Trainerkarriere, wenn man die Cheftrainer-Rolle beim ÖSV übernehmen darf." Auf Pfeifer warten viele Gespräche mit Trainerin und Rennläufern, sagte er. Das langfristige Ziel sei, bei der Heim-WM in Saalbach 2025 und bei den Olympischen Spiele 2026 ein starkes Team zu stellen.

Der ÖSV hat damit am Donnerstag im Rahmen des Weltcupfinales in Courchevel/Meribel eine weitere wichtige Personalentscheidung bekanntgegeben. Maßgeblich an der Ernennung beteiligt war bereits der Anfang März in den ÖSV zurückgeholte Herbert Mandl, der ab 1. Mai offiziell als neuer Alpinchef im Amt sein wird. Noch nicht abgeschlossen ist die Suche nach einem neuen Rennsportleiter für die Alpinski-Frauen, Christian Mitter hört mit Saisonende auf. (APA, 17.3.2022)