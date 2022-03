Finanzminister Magnus Brunner (ÖVP) möchte mit einer Senkung der Mineralölsteuer und der Energieabgaben gegen die hohen Energiepreise vorgehen. Foto: APA/AFP/KENZO TRIBOUILLARD

Wien – Finanzminister Magnus Brunner (ÖVP) will in den nächsten Wochen einen Plan zur Senkung der Mineralölsteuer und der Energieabgaben vorlegen, sagte er Mittwochabend im Krone-TV. Von "Schnellschüssen" halte er nichts, denn: "Man sollte nichts beschließen, was man später bereut." Den Aussagen des Ministers waren massive Forderungen nach Entlastungen bei den Sprit-, Strom- und Energiepreisen vorausgegangen.

Auch am Donnerstag gehen die Rufe nach Erleichterungen weiter. Forderungen nach einer Senkung der Abgaben auf Energie kommen beispielsweise aus dem Logistikverband. "Die Logistik und damit die Wirtschaft werden von diesen Entwicklungen in bislang ungekanntem Ausmaß beeinträchtigt. Diese Preisentwicklung geht an die Substanz der Unternehmen," sagte Alexander Friesz, Präsident des Zentralverbandes Spedition und Logistik, laut einer Aussendung. Auch eine Verschiebung der ab Juli geplanten CO2-Bepreisung würde in Anbetracht der starken Verteuerungen bei Energie im Zuge des Ukraine-Kriegs vom Verband unterstützt werden. (APA, 17.3.2022)