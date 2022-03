2021 erlebte der Arbeitsmarkt laut AMS-Generaldirektor Thomas einen kräftigen Aufschwung. Foto: APA/GEORG HOCHMUTH

Wien – Im Jahresdurchschnitt 2021 waren nach neuer EU-Definition insgesamt 4.306.000 Personen ab 15 Jahren erwerbstätig, 283.700 waren arbeitslos. Mit 146.000 offenen Stellen wurde 2021 der Höchststand des Stellenangebots seit Beginn der Zeitreihe 2009 verzeichnet, teilte die Statistik Austria am Donnerstag mit. "Trotz Corona-Pandemie hat der Arbeitsmarkt in Österreich im Jahr 2021 einen kräftigen Aufschwung erlebt", so Generaldirektor Tobias Thomas.

Vor allem die Öffnungen der Gastronomie im zweiten Quartal ließen die Beschäftigung steigen, im Sommer erholten sich die Erwerbstätigenzahlen saisonbedingt weiter. Der neuerliche Lockdown im vierten Quartal bremste den Aufwärtstrend am Arbeitsmarkt nur wenig, teilten die Statistiker in einer Aussendung mit.

Die Zahl der offenen Stellen in Österreich erreichte laut Offene-Stellen-Erhebung im Jahresdurchschnitt 2021 mit insgesamt 146.000 Stellen ihren Höchststand seit Beginn der Zeitreihe im Jahr 2009.

Auffällig ist, dass Homeoffice im vierten Quartal wieder leicht angestiegen ist. 17,7 Prozent der Erwerbstätigen zum Befragungszeitpunkt haben von zu Hause gearbeitet. Noch immer wurde häufiger von zu Hause aus gearbeitet, je höher das Bildungsniveau und je höher die berufliche Qualifikation war, so die Statistik Austria. (APA, 17.3.2022)