Das Logo der Raiffeisen Bank International (RBI). Foto: REUTERS/Leonhard Foeger

Wien – Für die Raiffeisen Bank International (RBI) spitzt sich die Lage in Russland immer weiter zu. Die Bank prüft nun alle Optionen für das Geschäft in dem Land – "bis hin zu einem sorgfältig gesteuerten Ausstieg aus der Raiffeisenbank in Russland", wie RBI-Chef Johann Strobl in einer Aussendung am Donnerstag erklärte. "Diese noch nie dagewesene Situation veranlasst die RBI, ihre Position in Russland zu überdenken."

Die RBI und ihre Töchter würden weiterhin "in Übereinstimmung mit den lokalen und internationalen Sanktionsgesetzen" agieren. Zudem wies die Bank darauf hin, dass die Töchter eigenfinanziert und gut kapitalisiert seien.

Die RBI ist in Russland stark investiert. Das Geschäft in dem Land machte zuletzt fast ein Drittel des Nettogewinns der Gruppe aus. 2,4 Mrd. Euro an Eigenkapital stecken in der Tochter, das Kreditvolumen liegt bei 11,6 Mrd. Euro. Das Gesamtexposure liegt bei 22,9 Mrd. Euro.

Kehrtwende

Die Ankündigung, auch einen Verkauf der Moskauer Tochterbank zu prüfen, bedeutet eine Kehrtwende in der Strategie des börsennotierten Instituts, das zu fast 59 Prozent den Landesbanken gehört. Bisher hatte Strobl einen Rückzug aus Russland ausgeschlossen. Weder werde man sich aus Russland, noch aus der Ukraine zurückziehen, meinte Strobl etwa Anfang März in einem Interview in der ZIB 2 des ORF. Die russische Bank stehe gut da und sei auch gut kapitalisiert, begründete er das damals.

Dem Vernehmen nach gibt es Interessenten für die Moskauer RBI-Tochter, als potenzieller Interessent wird wie berichtet die Alfa Bank von Michail Fridman und Pjotr Awen gehandelt. Mit welchem Wert die RBI ihre Tochter in den Büchern hat, gibt sie nicht bekannt. In der Vorjahresbilanz hat die RBI zunächst einmal mit 115 Millionen Euro vorgesorgt.

Enger Kontakt zur Aufisicht

Die Bankenaufseher haben die RBI jedenfalls genau im Blick. Sie muss täglich bestimmte Kennzahlen wie etwa jene über ihre Liquidität bekanntgeben. Sollte die russische Bank tatsächlich verkauft werden, müsste die RBI den Aufsehern ihr neues Geschäftsmodell plausibel machen. (APA, gra, 17.3.2022)