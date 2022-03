Auszeichnung

STANDARD-Journalistin Beate Hausbichler ist "Digital Superhero" 2021

Weitere Gewinnerinnen und Gewinner sind Isabella Höninger (Goldbach), Anna Thell (1000 things), Bojana Maric (Dentsu), Georg Strasser (Too Good To Go) und Katha Häckel-Schinkinger (Caritas)