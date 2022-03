Foto: IMAGO/Laci Perenyi

Ex-Weltmeister Sebastian Vettel ist positiv auf Corona getestet worden und verpasst deshalb den Saisonauftakt der Formel 1 am Sonntag in Bahrain. Sein Cockpit bei Aston Martin übernimmt beim ersten Rennen des Jahres (Sonntag, 16.00 Uhr) Nico Hülkenberg. Das gab der Rennstall am Donnerstag bekannt. Wie es Vettel geht, darüber machte Aston Martin zunächst keine Angaben.

Hülkenberg wird sich ab Freitag im Training auf seinen ersten Renneinsatz seit Oktober 2020 vorbereiten. Damals hatte der Emmericher auf dem Nürburgring im Aston Martin Lance Stroll ersetzt – der ebenfalls wegen Corona ausgefallen war. Es war damals bereits Hülkenbergs dritter Einsatz als Ersatzfahrer, nachdem der 34-Jährige Sergio Perez an den beiden Rennwochenenden in Silverstone im Racing Point ersetzt hatte. (sid, 17.3.2022)