Kriechmayr holte das Double in Courchevel. Foto: APA/AFP/SEBASTIEN BOZON

Courchevel – Wie beim Weltcup-Finale 2018 und bei den Weltmeisterschaften 2021 hat Vincent Kriechmayr auch beim Showdown der aktuellen alpinen Ski-Saison das Speed-Doppel geholt. Am Tag nach seinem Triumph in der Abfahrt siegte der Oberösterreicher am Donnerstag in Courchevel auch im letzten Weltcup-Super-G dieses Winters. Kriechmayr holte damit zuungunsten des Kärntners Matthias Mayer (12./+1,89) noch Rang drei im Disziplin-Weltcup. Die Kugel hatte davor Aleksander Aamodt Kilde geholt.

Der im Gesamtweltcup auf Rang zwei gekommene Norweger wurde Tages-Vierter (+0,88), kurz nachdem sich seine US-Freundin Mikaela Shiffrin den Gesamtweltcup gesichert hatte. Der Schweizer Gesamtweltcupsieger Marco Odermatt musste wie am Vortag nur dem nun zwölffachen Weltcup-Rennsieger Kriechmayr den Vortritt lassen, hatte aber doch 0,53 Sek. Rückstand. Sein Landsmann Gino Caviezel landete auf Rang drei (+0,75). Mayer wurde unmittelbar vor Raphael Haaser (13./+2,05) zweitbester Österreicher, Daniel Danklmaier kam auf Platz 16 (+2,17).

Für den 30-jährigen Kriechmayr, Österreichs aktueller Sportler des Jahres, war es bei der WM-Generalprobe der dritte Saisonsieg bzw. sein insgesamt siebenter in einem Weltcup-Super-G. Im Vorjahr hatte der Doppel-Weltmeister die Spezialwertung gewonnen. (APA, 17.3.2022)

Ergebnisse Super-G Männer in Courchevel:

1. Vincent Kriechmayr (AUT) 1:09,43

2. Marco Odermatt (SUI) 1:09,96 +0,53

3. Gino Caviezel (SUI) 1:10,18 +0,75

4. Aleksander Aamodt Kilde (NOR) 1:10,31 +0,88

5. James Crawford (CAN) 1:10,45 +1,02



6. Matthieu Bailet (FRA) 1:10,71 +1,28

7. Ryan Cochran-Siegle (USA) 1:10,79 +1,36

8. Alexis Pinturault (FRA) 1:11,05 +1,62

9. Justin Murisier (SUI) 1:11,09 +1,66

10. Beat Feuz (SUI) 1:11,26 +1,83

Stefan Rogentin (SUI) 1:11,26 +1,83

12. Matthias Mayer (AUT) 1:11,32 +1,89

13. Raphael Haaser (AUT) 1:11,48 +2,05

14. Dominik Paris (ITA) 1:11,50 +2,07

15. Andreas Sander (GER) 1:11,59 +2,16

16. Daniel Danklmaier (AUT) 1:11,60 +2,17

17. Christof Innerhofer (ITA) 1:11,73 +2,30

18. Broderick Thompson (CAN) 1:11,82 +2,39

19. Josef Ferstl (GER) 1:11,84 +2,41

20. Travis Ganong (USA) 1:12,14 +2,71

21. Romed Baumann (GER) 1:12,24 +2,81

Männer, Gesamtwertung (nach 35 Rennen):

1. Marco Odermatt (SUI) 1539

2. Aleksander Aamodt Kilde (NOR) 1150

3. Matthias Mayer (AUT) 880

4. Henrik Kristoffersen (NOR) 874

5. Vincent Kriechmayr (AUT) 840

8. Manuel Feller (AUT) 627

16. Daniel Hemetsberger (AUT) 346

24. Max Franz (AUT) 275

26. Marco Schwarz (AUT) 272

27. Daniel Danklmaier (AUT) 269

Super-G, Endstand nach 7 Rennen:

1. Aleksander Aamodt Kilde (NOR) 530

2. Marco Odermatt (SUI) 402

3. Vincent Kriechmayr (AUT) 375

4. Matthias Mayer (AUT) 372

5. James Crawford (CAN) 226

8. Raphael Haaser (AUT) 170

19. Daniel Danklmaier (AUT) 88

22. Max Franz (AUT) 80

28. Stefan Babinsky (AUT) 58

29. Christian Walder (AUT) 53

51. Otmar Striedinger (AUT) 1

Mannschaft Männer (35):

1. Österreich 5279

2. Schweiz 5249

3. Norwegen 3724

4. Italien 2492

5. Frankreich 2103

Nationencup (70):

1. Österreich 10042

2. Schweiz 9649

3. Italien 6151

4. Norwegen 5385

5. Frankreich 3866