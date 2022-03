Google kehrt für die I/O ins Shoreline Amphitheatre zurück – allerdings mit beschränkter Publikumsteilnahme Foto: APA / AFP / JOSH EDELSON

Die Covid-19-Pandemie hat auch den gewohnten Reigen an Konferenzen großer Softwarehersteller schwer durcheinander gebracht. Wurden 2020 einige davon vollständig abgesagt, stiegen 2021 viele der Firmen auf ein reines Online-Format um. Angesichts des zunehmenden Herunterfahrens von Anti-Covid-Maßnahmen drängt sich natürlich zunehmend die Frage auf, ob das Jahr 2022 endlich die Rückkehr von Events im alten Format bringt. Google hat nun für sich eine Antwort darauf gefunden – und diese fällt ernüchternd aus.

Termin

Am Mittwochabend hat Google den Termin für seine jährliche Entwicklerkonferenz I/O bekannt gegeben. Am 11. und 12. Mai soll diese stattfinden – und zwar live aus dem Shoreline Amphitheatre direkt neben der Firmenzentrale in Mountain View. Also ganz so, wie es in Prä-Covid-Zeiten war.

So zumindest der erste Eindruck vieler Beobachter, wie sich infolge von Nachfragen verwirrter Pressevertreter schnell zeigte, hat Google seine Ankündigung etwas unglücklich verwirrt. Aus der Hoffnung auf einen Konferenz mit tausenden Teilnehmern aus aller Welt wird nämlich nichts.

Keine Chance

Zwar soll das Shoreline Amphitheatre tatsächlich erstmals wieder als Austragungsort genutzt werden, und auch Publikum wird zugelassen. Eine offene Registrierung gibt es aber ebenso wenig wie eine Konferenz im klassischen Stile. Vor Orte werden also nur zentrale Keynotes abgehalten, das gewohnte Rahmenprogramm findet ausschließlich online statt. Im Publikum in Mountain View werden nur Google-Mitarbeiter und Partner sitzen – auch die Presse wird auf die Online-Austragung verwiesen.

Diese ist aber zumindest wie gewohnt umfassend: Über Streams sollen in den zwei Tagen auch dieses Mal wieder dutzende Vorträge zu all den Themen aus dem Googleschen Produktspektrum stattfinden. Also von Android über Chrome bis zur Suche und dem Werbegeschäft. Auch Augmented Reality und Virtual Reality sollen wieder eine starke Rolle spielen. Zudem wird es allerlei Workshops und sicher auch eine virtuelle Welt samt Videochat-Möglichkeiten geben – so wie im Vorjahr.

Angebot

Wer am Rahmenprogramm teilnehmen will, muss sich auf der offiziellen I/O-Seite registrieren, all das ist aber kostenlos. Die Livestreams können ohnehin via Youtube auch ohne Registrierung betrachtet werden. Zu den Highlights werden sicher wieder neue Details zur nächsten Android-Generation – also Android 13 – gehören, aber auch in vielen anderen Produktbereichen sind zahlreiche Neuankündigungen zu erwarten.

Enthüllt wurde die I/O übrigens im gewohnten Google-Stil: Über ein Rätsel, das dieses Mal ziemlich knifflig ausgefallen ist. Jedenfalls dauerte es Stunden, bis die ersten erfolgreich alle Aufgaben gelöst hatten, und Google endlich den Termin verriet. Wer sich dadurch angespornt fühlt, kann das Ganze auf der I/O-Seite auch jetzt noch nachspielen.

Ausblick

Abzuwarten bleibt auch, wie andere große IT-Firmen heuer ihre Konferenzen gestalten. Allen voran Microsoft und Apple, die ihre Konferenzen üblicherweise ebenfalls im Mai oder Juni abhalten. (Andreas Proschofsky, 17.3.2022)