Wer From Softwares Mammutspiel schon durchhat oder eine Pause braucht, hat jede Menge Auswahl an Nachahmern und inspirierten Genrenachbarn. Ein Rundblick zu den weniger bekannten Verwandten von "Souls" & Co – von zart bis hart

Nicht jedes Spiel kann von sich behaupten, aus dem Stand ein eigenes Genre begründet zu haben, die Souls-Reihe von Hidetaka Miyazaki hat genau das geschafft. Seit dem Release von Demon's Souls im Jahr 2009 haben es charakteristische Spielelemente der knallharten Action-Rollenspielreihe in eine ganze Reihe großer und kleiner Nachahmer und Genrezwillinge geschafft – mal mehr, mal weniger originell verpackt.

Die großen Namen sind hinlänglich bekannt: Lords of the Fallen, die Surge-Reihe, Nioh 1 und 2, Code Vein, Star Wars Jedi Fallen Order und Remnant: From The Ashes haben die Soulsborne-Formel mit großem Erfolg übernommen. Indie-Erfolge wie Salt & Sanctuary, Mortal Shell und Ashen haben bewiesen, dass die Mischung aus Härte, lakonischem Erzählen und präzisem Kampfsystem auch abgewandelt ein Gewinn ist.

Die folgenden zehn Souls-likes und -Verwandten sind nicht nur für Veteranen der Nische interessant. Wir haben sie zusätzlich nach Härtegrad bzw. Einsteigerfreundlichkeit bewertet – von 1 wie "anfängerfreundlich" bis 5 wie "knochenhart". Viel Spaß!

Hellpoint (Windows, Mac, Linux, PS4, Xbox, Switch, 29,99 Euro)

Die Souls-Formel in ein Science-Fiction-Setting zu übertragen ist naheliegend, aber nicht ganz trivial. In Hellpoint wartet eine beeindruckend mysteriöse Dark-SF-Welt mit verwinkelten Tech-Architekturen, originellen Widersachern und einer einzigartigen Atmosphäre, die für den spielmechanischen Mangel an Originalität entschädigt. Für Souls-Veteranen eventuell abseits der Optik etwas zu wenig eigenständig, allein wegen des gelungenen Settings aber einen Blick wert.

Härtegrad: 3

Eldest Souls (Windows, PS4, Xbox, Switch, 19,99 Euro)



Pixel-Style trifft harte Bosskämpfe, das klappt hervorragend in Eldest Souls. In der düsteren und mysteriösen Fantasy-Welt warten riesige Alte Götter auf die Herausforderung zum Duell. Diese spektakulären und abwechslungsreichen Kämpfe sind das Herzstück des hübschen und liebevoll detaillierten Spiels. Der nostalgische Style verbirgt aber trotzdem eines der härteren Souls-likes: Schon am allerersten Boss kann man sich gehörig die Zähne ausbeißen.

Härtegrad: 5

Elderborn (Windows, 12,49 Euro, Konsolen in Vorbereitung)



Mit dem etwas cringigen Slogan "Metal AF" haben sich die polnischen Devs dieses Fantasy-Slashers ebenso wenig einen Gefallen getan wie mit dem eher mäßig beeindruckenden ersten Level ihres Spiels. Wer sich davon nicht abschrecken lässt, bekommt tatsächlich ein mehr als solides First-Person-Souls-like mit angenehmem Schwierigkeitsgrad und originellem Waffenhandling, das sich selektiv bei der Rezeptur der Originale bedient. Eine nett lineare Abwechslung zur Open-World-Überforderung von Elden Ring.

Härtegrad: 4

Outward (Windows, PS4, Xbox, ab 12,49 Euro)



Das klassische Open-World-RPG-Gerüst von Outward wird durch die knackige Härte und minimalistische Erzählweise in Anlehnung an die Souls-Familie gehaltvoll erweitert. Dank Survival-Elementen wird hier jede Reise zwischen den raren sicheren Städten zum Abenteuer, gemeinsam im Koop-Modus macht die Erforschung der Spielwelt am meisten Spaß. Kein klassischer Soulsborne-Epigone, aber ein Spiel, das aufgrund seiner Härte und vor allem DLCs und Mod-Supports zu Recht als Geheimtipp gelten darf.

Härtegrad: 5

Death's Door (Windows, Mac, Switch, PS4, Xbox, ab 19,99 Euro)



Als kleine Krähe kämpft man in Death's Door im Auftrag von Gevatter Tod gegen die schrägsten Obermonster der Boss-Battler-Geschichte. Kampfmechaniken und relative Härte verweisen auf die Souls-like-DNA. Das bunte Indie-Game von Erfolgspublisher Devolver Digital hat letztes Jahr Kritik und Spielerschaft überzeugt, als schnörkelloser Ausgleich zum Riesenpaket an Elden Ring-Maximalismus kommt die wehrhafte Krähe sowohl für Einsteiger als auch Fortgeschrittene sehr sympathisch daher.

Härtegrad: 4

Ender Lilies: Quietus of the Knights (Windows, Switch, PS4, Xbox, 24,99 Euro)

Trotz Anime-Styles schafft es Ender Lilies perfekt, die melancholische Atmosphäre der Spiele von Hidetaka Miyazaki einzufangen. Das Metroidvania mit Souls-Anleihen überzeugt vor allem durch sein originelles Kampfsystem, in dem wir die Seelen mächtiger Krieger und Wesen zu Combo-Auftritten verknüpfen können. Atmosphärische Welt und gelungene Bosskämpfe machen Ender Lilies zum empfehlenswerten Einstieg in die Welt von Souls-inspirierten Metroidvanias.

Härtegrad: 2

Darksiders 3 (Windows, PS4, Xbox, Switch, ab 39,99 Euro)

Die Darksiders-Serie hat im Lauf ihrer Geschichte schon einige Änderungen durchgemacht, der dritte Teil aus dem Jahr 2018 hat sich tatsächlich ins Genre der Souls-likes gewagt. Und das nicht schlecht: Die überdrehten Comic-Abenteuer der übellaunigen apokalyptischen Reiterin Fury übernehmen gekonnt Gameplay- und Leveldesign-Elemente von From Softwares Vorbildern und bieten damit eine recht zugängliches Souls-light-Variante. Kein schlechter Einstieg ins Genre; auch Souls-Veteranen finden hier einen unterhaltsamen Epigonen mit viel Style.

Härtegrad: 3

Tails of Iron (Windows, PS4, Xbox, Switch, ab 24,99 Euro)



Tails of Iron mag auf den ersten Blick aussehen wie ein hinreißend illustriertes Kinderbuch, der blutige Kampf des Rattenprinzen Redgi gegen die bösen Kröten ist aber nichts für Zartbesaitete. Umwerfende Optik, toller Sound mit der Erzählerstimme des Videospiel-Witchers und solide Kampfmechaniken machen das Metroidvania mit Souls-Elementen zu einer absoluten Indie-Empfehlung. Ein gutes Spiel, um sich mit Struktur und Herausforderungen des Genres bekannt zu machen.

Härtegrad: 2

Death's Gambit: Afterlife (Windows, PS4, 19,99 Euro)

Death's Gambit war 2018 eine Pixel-Hommage an Dark Souls und Castlevania, die 2021 erschienene kostenlose Erweiterung mit dem Untertitel Afterlife geriet zur Runderneuerung und macht das Spiel endgültig selbst zum Klassiker. Herausfordernde Oberbosse, eine atmosphärische Welt zum Erforschen und eine epische Story sind Grund genug, das Spiel neben Blasphemous und Dark Devotion als empfehlenswerte Pixel-Souls-likes zu würdigen.

Härtegrad: 3

Vigil: The Longest Night (Windows, Switch, 21,99 Euro)

Dass dieses Spiel im Oktober 2020 recht sang- und klanglos untergegangen ist, ist schade, denn das Debüt eines taiwanesischen Studios ist atmosphärisch und spielerisch ein Leckerbissen. Die Story bedient sich an Souls und Bloodborne, eine wunderschön verwinkelte Metroidvania-Spielwelt wird von From-Software-typischen mysteriösen Gegenstandsbeschreibungen mit Geheimnissen erfüllt, und die originellen Monster und Bosse lassen sich dank umfangreicher Steigerungsmöglichkeiten auf vielfältige Weise bekämpfen. Das vielleicht Beste daran ist aber der einstellbare Schwierigkeitsgrad: Wer Spielmechaniken und den Reiz des Souls-like-Genres einmal entspannt antesten möchte, darf hier im Easy-Mode nach Herzenslust reinschnuppern.

store.steampowered.com/app/720560/Vigil_The_Longest_Night/

Härtegrad: 1

(Rainer Sigl, 20.3.2022)