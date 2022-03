Ö1 sucht im Rahmen der Initiative "Reparatur der Zukunft" Klimainnnovation. Foto: APA/HERBERT NEUBAUER

Wien – Die Initiative "Reparatur der Zukunft" auf Ö1 startet am Montag, 21. März, in die nächste Runde: Der Fokus liegt heuer auf Klimainnnovation in Europa. Gesucht werden Projekte, Ideen und wissenschaftliche Arbeiten, die an Lösungen für die Gesellschaft von morgen arbeiten. Für das Casting können kurze Videoclips auf Deutsch oder Englisch eingereicht werden, in denen Projekte, Konzepte oder wissenschaftliche Arbeiten zu Klimainnovationen erläutert werden – zum Beispiel in den Bereichen Wasser, Boden, Luft, Ernährung, Wirtschaft, Bildung, Soziales, Technologie, Mobilität, Energie, Gesundheit oder Kultur, heißt es.

Die Aktion wird finanziell von der Europäischen Rundfunkunion (EBU) unterstützt. In der Sendereihe "Radiokolleg" berichtet Ö1 über ausgewählte Einreichungen, die erste Staffel zu "Reparatur der Zukunft: Klimainnovationen" ist von 4. bis 7. April jeweils um 9.30 Uhr zu hören. Eine Jury wird die Projekte in der zweiten Jahreshälfte 2022 auszeichnen.

Die europäische Ausgabe der "Reparatur der Zukunft" findet in Kooperation mit den Wanderers of Changing Worlds aus Österreich statt. Die jungen Forscherinnen und Forscher wollen ab Juni von Norwegen aus durch 16 Länder gehen und auf ihrem Climate Walk Lösungen für die Klimakrise aus vielen Teilen des Kontinents sammeln und diskutieren. (red, 17.3.2022)