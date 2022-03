Eine runde Sache für eine Freundestruppe, ein Raum für sexuelles Raven und viele Places to be zwischen hypnotisch technoid, Afrobeats und Drum and Bass

Aida Arko ist DJ und Produzentin aus Wien, Resident im Club Grelle Forelle und Gründerin von System A Recordings, einem weiblichen Techno-Label. Sie spielt am Freitag im Exil in Vösendorf. Foto: Aida Arko

Freitag, 18.3.

"So let there be houz"-Musik! Viel Voguing, Expression, Gesang und House-Musik der 90er, Detroit und Chicago warten auf dem Lasterfloor im Werk wieder auf uns. "A Party called Jack" ist zurück und bringt Jack-House ins Werk in der Spittelau, auf dem zweiten Floor wird "zartbitter" Techno abgeliefert. Wenn Sie auf Techno und House stehen, können Sie auch im Loft bei "Rave together" vorbeischauen. Dort gibt es auch einen kleinen Disco-Floor. Eine runde Sache für eine Freundestruppe.

In Innsbruck wird es bei "Rituals" hypnotisch technoid, richtig hart wird es im Exil in Niederösterreich, wo Grelle-Forelle-Resident Aida Arko den Herrensauna-DJ SPFDJ unterstützt. Erstere ist für hart nackte Techno-Raves in Wien und Berlin bekannt. Im Tunnelfloor spielt es (T)rap vom Off-the-Grid-Kollektiv. In Wien ist auch "Fish Market" in der Grellen Forelle bekannt, wo Techno und LGBTIQ einen Raum für sexuelles Raven bekommen.

Acid-lastig, somit schnell und spacig, wird es beim Acid-Lambada-Kollektiv im Rhiz in Wien. Das Manifest-Label eröffnet seine Deep-House-Reihe im Sass, und im Club Prst selektiert das View-Label Elektroplatten. Techtrance, Psy, Goa, Nu Disco und Hip-Hop werden in der Neulerchenfelder Straße 35 z. B. von DJ Scheibosan gemischt. Afrobeats, R&B und Urban Sounds sind im Dachsbau in Innsbruck zu finden.

Samstag, 19.3.

Zu meiner Freude spielt DJ Boert im Prst und sorgt für UK-Garage, Jungle, Breaks und viel Boom-Boom, das den Po bewegt, zusammen mit Anna Z aus Berlin. Pop und Tech plus Performances und Queerness sind bei "Astronaughty" im Flex zu finden. Im Wirr im Siebenten ist "Disco Frisco", wer auf mehr Minimal steht, sollte in die Fluc-Wanne. Und in Linz, da hat "Jammin" mit Hip-Hop, Dancehall, Trap und Afrobeats sein Comeback im Club Spielplatz.

Soll lieber schneller getanzt werden können, ist "We love Tek" in der Rainerstraße 22 der Place to be. Auf das Medium elektronische Musik setzt die Postgarage, und im Club Cubique in Innsbruck wird zu Drum and Bass bei "Afterglow" getanzt.

Selbiges treibt der Aztec-Club: Schneller Neurofunk und Jungle heizen hier ein. (Nadine Cobbina, 18.3.2022)