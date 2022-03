Nach dem Produkt-Launch ist vor dem Produkt-Launch. Diese alte Regel gilt für jeden Hersteller von Unterhaltungselektronik, für diejenigen, die dermaßen umtriebig sind wie Samsung, um so mehr. Und so sind nach der vor wenigen Wochen erfolgten Erneuerung der S-Reihe nun jene Smartphones an der Reihe, von denen Samsung am meisten verkauft: die vor allem in der Mittelklasse angesiedelten A-Modelle.

Galaxy A53 5G

Samsungs neuer Mittelklasse-Star: das Galaxy A53 5G. Foto: Samsung

Das stärkste der neuen Modelle ist dabei das Galaxy A53 5G. Mit einem 6,5 Zoll großen AMOLED-Bildschirm ausgestattet, bietet es eine Auflösung von 2.400 x 1.080 Pixel sowie eine Bildwiederholungsrate von bis zu 120 Hz. Ein Fingerabdrucksensor ist unter dem Bildschirm angebracht.

Als Prozessor kommt ein neuer 5nm-Chip aus Samsungs eigener Exynos-Reihe zum Einsatz, der mit seinen integrierten Maschinenlernfähigkeiten auch die Kamera verbessern soll. Apropos. Es gibt hier gleich vier unterschiedliche Kameras auf der Rückseite. Zu einem 64-Megapixel-Hauptsensor gesellen sich noch eine 12-Megapixel-Ultraweitwinkelkamera sowie zwei 5-Megapixel-Kameras – eine für Tiefeneffekte, eine für Makroaufnahmen. An der Vorderseite findet sich für Selfie-Aufnahmen dann noch eine 32-Megapixel-Kamera.

Details

Der Akku fällt mit 5.000 mAh recht groß aus, zudem kann er mit einer Ladeleistung von bis zu 25 Watt flott geladen werden. Ein Ladegerät wird mittlerweile aber auch in dieser Geräteklasse nicht mehr mitgeliefert, das gilt es zu bedenken.

Vor Staub und Wasser schützt die IP67-Zertifizierung, das Display verbirgt sich hinter gehärtetem Gorilla Glass 5. Rein äußerlich erinnert das Smartphone mit seinem Kunststoffgehäuse stark an den direkten Vorgänger, lediglich im Detail wurden Anpassungen vorgenommen. Die Abmessungen betragen 74,8 x 159,6 x 8,1 Millimeter bei einem Gewicht von 189 Gramm.

Galaxy A33 5G

Das Galaxy A33 5G teilt sich viele dieser Eckdaten mit dem größeren Bruder, nimmt aber spezifische Abstriche vor. Allen voran ist das ein etwas kleineres Display (6,4 Zoll), das "nur" eine Bildwiederholfrequenz von 90 Hz bietet. An der Vorderseite zeigt sich zudem ein etwas weniger modernes Design mit größeren Rändern und einem Notch statt des kleinen Punchhole-Ausschnitts des A53.

Das Galaxy A33 5G. Foto: Samsung

Zudem ist die Kameraausstattung etwas schwächer. Die Hauptkamera hat hier nur 48 Megapixel, die Ultraweitwinkel acht Megapixel, die Tiefenkamera zwei Megapixel. Und auch an der Vorderseite gibt es mit einem 13-Megapixel-Sensor ein leichtes Downgrade. Die Abmessungen sind hier mit 74,0 x 159,7 x 8,1 Millimeter angegeben, das Gewicht liegt bei 186 Gramm.

Sehr guter Support

Was sich die beiden Smartphones – neben dem im Namen verankerten 5G-Support – ebenfalls noch teilen, ist ein äußerst erfreuliches Update-Versprechen: Beide sollen sie vier große Android-Versionssprünge sowie fünf Jahre an Sicherheitsaktualisierungen bekommen. Von Haus aus werden beide Geräte mit OneUI 4.1 auf Basis von Android 12 ausgeliefert.

Verkauf

Die neuen Smartphones können ab sofort vorbestellt werden, offiziell verfügbar sollen sie dann am 1. April (A53 5G) beziehungsweise am 22. April (A33 5G) sein. Der Preis für das A53 liegt bei 449 Euro für eine Version mit 6 GB RAM und 128 GB lokalem Speicherplatz. Wer 8 GB RAM und 256 GB Storage haben will, muss dann 509 Euro zahlen. Das Galaxy A33 5G gibt es nur in einer einzigen Version (8/128 GB), die um 369 Euro verkauft wird. (Andreas Proschofsky, 17.3.2022)