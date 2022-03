Foto: Story.One

Der 2021 aus der Kooperation zwischen story.one, eine Selfpublishing-Plattform für Kurzgeschichten, und der Thalia entstandene Wettbewerb sucht auch heuer wieder junge Nachwuchstalente und ihre Geschichten.

Teilnehmerinnen und Teilnehmer dürfen zum Start des Wettbewerbs nicht über 35 Jahre alt sein, bis zum 31. August können Sie ihre Kurzgeschichten, keine länger als 2500 Zeichen (inkl. Leerzeichen), auf www.story.one in ein Buch verwandeln. Thema und Genre ist dabei frei wählbar. Einzige Bedingung: die Texte sind noch nicht anderswo erschienen.

Daraufhin soll das Buch gestaltet, ein Cover erstellt und die Geschichten bebildert werden. Das Gesamtwerk zählt nämlich. Die Teilnahme, und auch die Erstellung des Buchs, ist kostenlos. Jede Teilnehmerin und jeder Teilnehmer bekommt ein kostenloses Exemplar ihres Werks zugeschickt und wird an den Verkaufsergebnissen beteiligt.

7000 Euro Preisgeld und Promotion durch die Thalia

Wer am Ende den Preis mit nach Hause nimmt, das entscheidet eine hochkarätige Jury um Literaturagent Marcel Hartges, der unter anderem mit Ferdinand von Schirach zusammenarbeitet: Gemeinsam mit Claudia Schmidt (Thalia), Hannes Steiner (story.one), Andreas Rainer (Wiener Alltagspoet), Mia Eidlhuber (Der Standard) und Dr. Mara Delius (Literarische Welt) nominiert er am 5.10. die 10 Finalistinnen und Finalisten, die beim großen Finale am 14.10. in Wien um die Wette lesen.

"Gut schreiben ist Voraussetzung, aber zu wenig um den Young Storyteller Award 2022 zu gewinnen. Es geht um die gesamte Buchidee", erklärt Hannes Steiner, Mitbegründer von story.one, um was es bei dem Young Storyteller Award geht.

Die Gewinnerin oder der Gewinner bekommt ein Preisgeld in Höhe von 7000 Euro und die Promotion ihres oder seines Buches durch die Thalia. Außerdem werden die Bücher aller Autorinnen und Autoren, die es auf die Longlist geschafft haben, den drei führenden Literaturagenturen im deutschsprachigen Raum vorgestellt und in den Thalia-Megastores geführt. (red, 18.03.2022)