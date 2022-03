[Livebericht] Selenskyj: Ukrainische Streitkräfte halten weiterhin Kerngebiete des Landes; Telefonat Biden-Xi geplant

[Interview] Historiker Plokhy über Ukraine-Krieg: "Es ist ein Wendepunkt im europäischen Denken"

[Kommentar] Österreichs Außenpolitik: Neutral heißt nicht passiv

[Blog: Stiftung Gurutest] Warum Putin Rechte und Esoteriker so sehr betört

[Gesundheit] Frage & Antwort: Was Durchseuchung für einen persönlich bedeutet

[Kultur] Wolfgang Ambros wird 70: "Mein G’schäft ist ja quasi tot"

[Web] Die Tech-Branche flüchtet aus Russland: "Wollen hier nicht mehr leben"

[Podcast: Edition Zukunft] Aufstehen ohne Wecker? Wie die Arbeitswelt auch für Morgenmuffel funktionieren kann

[Österreich] Rauch will Berater-Stäbe straffen – Gerüchte über Gecko-Abgänge

[Coronavirus] Moderna beantragt Notfallzulassung für zweiten Corona-Booster in USA

[ORF] GIS-Abmeldungen stiegen deutlich – ORF untersucht Motive

[Wetter] Der Hochdruckeinfluss nimmt tagsüber zu. Besonders im Westen aber auch am Alpenostrand machen sich anfangs viele Wolken in unterschiedlichen Höhenlagen bemerkbar, welche die Sonne teils deutlich abschirmen. Auch Saharastaub trägt regional noch zu einer gewissen Trübung des Himmels bei. Am Nachmittag wird es überall sonniger. Der Wind aus Ost frischt teils mäßig auf, etwa entlang der Donau. Frühtemperaturen minus 2 bis plus 6 Grad, Tageshöchsttemperaturen 9 bis 15 Grad.

[Zum Tag] 1662: Blaise Pascal gründet in Paris das Pferdedroschkenunternehmen Les carrosses à cinq sols und markiert damit den Beginn des Personennahverkehrs weltweit.