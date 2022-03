Zu Beginn des Spiels werdet ihr einem Haus zugeordnet. Foto: Warner

Satte 14 Minuten lang präsentierte Warner Bros. Games Donnerstagabend das kommende Open-World-Spiel Hogwarts Legacy. Der von vielen Harry-Potter-Fans erwartete Titel hätte bereits letztes Jahr erscheinen sollen – nach einer Verschiebung auf unbestimmte Zeit legte sich der Hersteller mit der aktuellen Präsentation allerdings fest und will Gamerinnen pünktlich zu Weihnachten in die berühmte Zauberschule entführen.

Die Zauberschule wird der Mittelpunkt des Spiels sein, man wird aber auch das Umfeld erkunden können. Foto: Warner

Gryffindor oder Hufflepuff

Das Video, das im Rahmen einer Playstation State of Play präsentiert wurde, obwohl das Spiel auch für Xbox, Nintendo Switch und PC erscheinen wird, ließ sehr gut in die Vision der Entwickler von Avalance Software blicken. Als junger Schüler oder auch Schülerin wird der Spieler, ähnlich wie Harry Potter in den Büchern, zunächst einem der Häuser von Hogwarts zugeteilt. Dort lernt man seine Mitschüler kennen, baut Beziehungen zu diesen auf und besucht Klassen, in denen man seine Zauberfähigkeiten lernt und verbessert.

Das gezeigte Repertoire würde Herrn Potter in Ehrfurcht erstarren lassen. Allein die Möglichkeiten im Kampf gegen zahlreiche Goblins, Monster und andere Zauberer scheinen sehr mannigfaltig zu werden. Man wirbelt Gegner durch die Luft, friert sie ein oder man schützt sich selbst durch diverse Verteidigungszauber. Da die Auseinandersetzungen eine zentrale Rolle im Spiel innehaben dürften, wurde offenbar viel Entwicklungszeit in diesen Teil des Spiels investiert.

Aber auch das Schloss zu erkunden und Rätsel zu lösen scheinen Aufgaben in Hogwarts Legacy zu sein. Dabei spart das Spiel nicht mit Anspielungen auf die Vorlage, zeigt aber genauso neue Wesen und Charaktere, um die bekannte Welt mit überraschenden Elementen zu befüllen.

Einen Multiplayer-Modus wird das Spiel nicht bieten, und auch auf Microtransactions will der Hersteller verzichten, wie er in einer Presseaussendung verkündet.

PlayStation

Beeindruckend

Wenn man als Harry-Potter-Fan sieht, wie man die Welt des Spiels auf einem Besen reitend erkunden kann, in Lehreinheiten neue Zaubersprüche erlernt und in Gesprächen mit Schülern und Lehrern neue Geschichten aus dem Universum erfährt, dann ist es schwierig, die Vorfreude auf den Release des Spiels in Zaum zu halten. Jetzt bleibt nur zu hoffen, dass die nach dem Video gesteigerte Erwartungshaltung gegenüber dem Spiel am Ende des Jahres nicht enttäuscht wird. (aam, 18.3.2022)