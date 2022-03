Aus der Alten Post an der Dominikanerbastei in der Wiener City wird gerade ein "Lebendiges Haus" gemacht – mit Wohnen, Büro, Hotel, Coworking und einem Fitnesscenter

Derzeit ist der Komplex in der Wiener City noch verhüllt. Bald soll er dem Rendering von 2018 ähnlich sehen. Visualisierung: ZOOM.VP, Foto: Putschögl

Die Postgasse in der City: Hektische Betriebsamkeit herrscht hier gerade nicht nur deshalb, weil in der St.-Barbara -Kirche Hilfsgüter für die Ukraine gesammelt werden. Vielmehr wird an dem riesigen Gebäudekomplex zwischen Postgasse und Dominikanerbastei schon seit drei Jahren gebaut.

Eigentlich fand sogar schon 2018 ein Spatenstich statt, denn Soravia und Wertinvest verfolgten zunächst Pläne mit einem Hotel und Luxuswohnungen. Sie verkauften den Komplex dann aber an die deutsche Denkmal-Neu-Gruppe.

"Lebendiges Haus" im Entstehen

Und die will die Alte Post nun zu einem "Lebendigen Haus" mit 67.700 m2 Bruttogeschoßfläche umgestalten, mit Wohnungen, Büros, Coworking ("Ruby Paul Workspaces"), Fitness sowie einer Tiefgarage mit 160 Plätzen. Letztere geht mit 1. Mai in Betrieb, auch einige Büroflächen werden gerade bezogen.

Und auch die Kunst bekommt Räume, etwa im Dominikanerhof, der für die Allgemeinheit zugänglich und auch öffentlicher Durchgang wird, sagt Künstler SHA. beim Lokalaugenschein dem STANDARD. Er wird das ganze Haus "durchkunsten", wie er es nennt. Im Frühjahr 2023 soll alles fertig sein, dann steht die Eröffnungsfeier ins Haus. (Martin Putschögl, 24.3.2022)