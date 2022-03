Für die neue Bim nach Schwechat müssen auf einer Strecke von 2,75 Kilometern neue Geleise verlegt werden.

Foto: Heribert Corn

Wien – Niederösterreich feiert heuer seine 102-jährige Eigenständigkeit als Bundesland. Dennoch wächst das größte Bundesland Österreichs wieder ein bisschen mehr mit Wien zusammen: Die Straßenbahnlinie 72 soll künftig von Simmering nach Schwechat fahren. Das gaben Wiens Bürgermeister Michael Ludwig (SPÖ) und die niederösterreichische Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner (ÖVP) am Freitag bekannt.

6,4 Kilometer Streckenlänge



Entsprechende Ideen hatte es in der Vergangenheit immer wieder gegeben, nun haben sich die beiden Bundesländer im Rahmen einer größeren Zusammenarbeit für die Verkehrsplanung in der "Metropolregion" geeinigt. Die Wien–Schwechat-Bim soll pro Tag rund 4.500 Fahrgäste in je beide Richtungen transportieren. Die Strecke ist 6,4 Kilometer lang, 2,75 Kilometer davon müssen neu gebaut werden. Endstation in Schwechat ist der Europaplatz.

Park & Ride wird ausgebaut



Die meisten der 300.000 Pendlerinnen und Pendler, die täglich nach Wien kommen, kommen aus Niederösterreich. Deshalb soll das Park-&-Ride-System weiter ausgebaut werden. 3.000 Pkw-Stellplätze sollen bis 2024 dazukommen, Wien steuert zu den Kosten von 29 Millionen Euro drei Millionen dazu. Insgesamt sollen dann 45.000 Park-&-Ride-Stellplätze in Niederösterreich zur Verfügung stehen, 30.000 davon rund um Wien. (Michael Simoner, 18.3.2022)