Die Infektionszahlen bleiben auf einem hohen Niveau. Foto: APA/GEORG HOCHMUTH

Am Freitag haben die Behörden in Österreich 51.112 Neuinfektionen bestätigt. 24 Personen verstarben mit oder an dem Virus. Bisher gab es in Österreich 3.387.012 positive Testergebnisse. Mit heutigem Stand (18. März, 9.30 Uhr) sind österreichweit 15.344 Personen an den Folgen des Coronavirus verstorben und 2.926.418 wieder genesen. Derzeit befinden sich 3.048 Personen aufgrund des Coronavirus in krankenhäuslicher Behandlung. Davon werden 207 auf Intensivstationen betreut.

Neuinfektionen in den Bundesländern seit der gestrigen Meldung:

Burgenland: 1.683

Kärnten: 3.118

Niederösterreich: 11.368

Oberösterreich: 10.443

Salzburg: 3.041

Steiermark: 7.380

Tirol: 2.596

Vorarlberg: 1.786

Wien: 9.697

(red, 18.3.2022)